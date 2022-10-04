港產太空人｜澳門招募表格曝光　共15頁「查家宅」　須申報壞習慣

國家日前宣布啓動第四批預備航天員選拔工作，首次在港澳地區選拔兩名載荷專家。

《香港01》取得已展開招募的澳門「載荷專家澳門區選拔」報名表，全份15頁表格除要求申請人提供基本個人資料，還要填寫500字「自我推薦」，列出個人的「事業或學業成就」供評核。

申請人亦要詳細申報病史，及有否煙癮、酒癮、藥癮、網癮、賭癮、毒癮等壞習慣，並說明是否與各家庭成員關係和睦，以免影響太空任務。



至於本港將於本月6日至27日接受報名，初選由港府安排，相信報名表格內容與澳門相若，對申請人徹底「查家宅」。



澳門由10月3日至17日展開「載荷專家澳門區選拔」。（澳門政府網站圖片）

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澳門由昨日（3日）至本月17日進行初選招募，《香港01》取得澳門區「載荷專家澳門區選拔」報名表，當中提及，申請人所提供的資料僅用於載荷專家選拔有關事宜，並會供有關部門的專業人士查閱。

參與選拔須嚴格遵守保密規定和協議

所有參與選拔的工作人員和候選對象均應嚴格遵守保密規定和協議，對選拔任務、候選對象個人信息等均不得向無關人員泄露，不得擅自在網絡、媒體發布相關信息。

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500字填寫「自我推薦」供評核 須列事業或學業成就

澳門方面，太空人選拔全份報名表共15頁，申請人需填寫基本個人資料，包括婚姻狀況、家庭成員數目、學歷、工作經歷、居住經歷、語言能力等。申請人同時要填寫500字「自我推薦」，列出個人的「事業或學業成就」，供國家進行評核，並附上任職單位和澳門政府推薦意見。

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申報家人關係會否影響執行任務 有網癮、鼻鼾都要報

申請人亦要申報個人健康狀況，包括過敏史、病史、傳染病史、手術史、家族病史、視力及是否色盲等。其中個人病史列出30種疾病名稱供填上「剔」號，例如高血壓、哮喘、心血管疾病等，但未有列出新型冠状病毒肺炎的選項。



申請人亦要申報有否任何壞習慣，包括有否吸煙、酒癮、藥癮、網癮、賭癮、毒癮等，其中吸煙還有選項要填，若回答「是」就是再回答是「偶爾」、「經常」、「每天多少支」，或「難以戒掉」。另要申報是否有睡眠質素差及嚴重鼻鼾等。

申請人要提供父母、配偶、兄妹及子女的出生日期及地點、婚姻狀況、職業、目前居住地點、病史等，並如實申報是否與各家人關係和睦，會否影響執行任務。

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