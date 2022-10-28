疫情｜澳門再現確診個案　染疫中年漢與早前確診女患者住一大廈

澳門前日（26日）公布一名66歲澳門婦人確診，其傳播群組疑再擴大。據當地新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，除婦人同住兒子在昨日確診外，一名同住在筷子基宏興大廈的57歲男性澳門居民亦在今日確診。



因再有感染個案，應變協調中心決定延長原紅碼區的封控時間及擴大封控範圍，將包括和樂坊一街13號、和樂坊二街14號、筷子基北街18號宏興大廈，以及上述住宅大廈地面的店鋪，封控時間暫定至11月3日。



中年漢居住大廈列紅碼區 過去兩日檢測呈陽性

澳門再新增一宗確診個案，為57歲男性澳門居民，與在本周三（26日）確診的66歲女子同住筷子基宏興大廈。由於該大廈早前已有個案故於周三起已列為紅碼區，新增確診個案在10月26和27日核酸檢測結果為陰性，惟今（28）日核酸檢測結果則為陽性，顯示為早期感染，屬管控中發現病例。

他目前沒有症狀，其同住者已即時被安排到高頂公共衛生臨床中心進行隔離治療，故引起社區傳播風險較低。值得注意的是，與該名66歲女子同住的兒子早前亦已確診。

新型冠狀病毒感染應變協調中心10月28日舉行記者會，公布增1例於管控中發現的輸入相關個案。（澳門政府新聞局Facebook專頁圖片）

應變協調中心指出，因再有感染個案，經進一步分析宏興大廈的現場環境，作為防範性措施，決定延長原紅碼區的封控時間及擴大封控範圍，將包括和樂坊一街13號、和樂坊二街14號、筷子基北街18號宏興大廈，以及上述住宅大廈地面的店鋪，封控時間暫定至11月3日。詳細資料稍後公佈。

一份10混1樣本呈微弱陽性 不確定者曾到香港

另外，應變協調中心表示，衛生局今（28）日下午3時30分收到鏡湖醫院通報，一份10混1新冠病毒核酸檢測結果呈微弱陽性，故對該10名人士進行流行病學調查及安排進行重新採樣複檢。經複檢後，除一名有香港旅居史人士的樣本為不確定（初測微弱陽性及複測陰性）外，其餘9人複檢結果均為陰性。

該名有香港旅居史人士，由香港入境珠海接受隔離醫學觀察，10月12日完成醫學觀察後回來澳門，經研判，上述混樣樣本陽性由該名人士的復陽引起，故並沒有傳染性。