政府突擊巡查土瓜灣傲雲峰6座　29人違強檢　當中15人共罰15萬元

多個政府部門今早到早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法，行動中發現29人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，政府向其中15人發出了10,000元定額罰款通知書，政府庫房進帳15萬元。



位於土瓜灣的傲雲峰，其第6座被發現有29人未有遵從強制檢測公告。（資料圖片）

檢查310人當中29人未遵從強檢公告

工業貿易署今日（30日）聯同九龍城警區和衞生署在土瓜灣傲雲峰6座的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查了約310人，當中29人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測，政府向其中15人發出了10,000元定額罰款通知書。

行動由今日上午約8時開始，至上午約11時結束。政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。