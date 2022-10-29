社區檢測｜一文看清強檢、願檢盡檢　11.8起做多步才可獲免費檢測

現時需要接受強檢的市民、特定群組合資格人士及「願檢盡檢」的市民要接受免費檢測，只須走入檢測站登記身分証即可，不過11月8日起市民要做多一步，才可以獲免費檢測。



因政府早前推出新檢測措施，現時強檢的市民、特定群組合資格人士及要願檢盡檢的市民要獲得免費檢測，記得需先在網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記。



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



+ 1

政府前日（27日）公布，推出新檢測措施，現時強檢的市民、特定群組合資格人士及願檢盡檢者，11月8日起不可再走入檢測站登記身分証即做免費檢測，而是要先在網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記。

社區檢測中心／檢測站仍會為下列特定市民提供免費檢測服務：



1. 須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

2. 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

3. 公立醫院及院舍探訪人士

4. 60歲或以上長者

5. 自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）



1.網上預約

市民可以先到社區檢測中心網站24小時系統預約，只需填寫簡單的個人資料（包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段（每30分鐘為一時段）。

完成預約後，系統畫面會顯示確認預約頁面。如市民提供本地流動電話號碼，會收到手機短訊確認你的預約日期和時間，並列有社區檢測中心名稱及參考編號。市民須保存確認預約短訊，並按預約時段前往社區檢測中心。

▼網上預約▼



+ 1

2.「檢測登記碼」

如果不想限定自己要在既定時間進行檢測，市民亦可以使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記，只需填寫簡單的個人資料（包括姓名、身份證明文件號碼及聯絡電話）則可以獲得檢測登記碼。市民獲得檢測登記碼就可以隨時在身處地方附近的檢測站進行檢測。

▼登記「檢測登記碼」二維碼▼

