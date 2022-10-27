社區檢測中心兩級收費　強檢市民11.8起網上預約、用登記碼仍免費

政府早前要求，「願檢盡檢」的市民須網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」登記，才可在社區檢測中心接受免費檢測。港府今日（27日）再宣布，須接受強制檢測的市民及特定群組合資格人士，11月8日起亦需要先作上述登記才可做免費檢測。



另外，由明日（十月二十八日）起，自費的新冠病毒核酸檢測服務會新設兩級制收費和增加特快服務。「標準自費服務」下，若檢測結果陰性可於採樣24小時內收到證明，收費上限150元。「特快自費服務」下，若檢測結果陰性，可於採樣12小時內收到證明，收費上限240元。



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港府公布將在明日（28日）起推行自費新冠病毒核酸檢測服務兩級制收費，分為「標準自費服務」及「特快自費服務」。「標準自費服務」下，若檢測結果陰性可於採樣24小時內收到證明，收費上限150元。「特快自費服務」下，若檢測結果陰性，可於採樣12小時內收到證明，收費上限240元。

另外，提供自費檢測服務的地點亦會由現時19間社區檢測中心擴展至全部85個社區檢測中心及社區檢測站。

此外，港府今（27日）再宣布，須接受強制檢測的市民、特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）、公立醫院／院舍探訪人士及長者等，由11月8日起，相關市民只要進行網上預約或使用「安心出行」流動應用程式內的「檢測登記碼」作登記，便可接受免費檢測。

社區檢測中心／檢測站仍會為下列特定市民提供免費檢測服務：



須接受強制檢測的市民（例如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）



特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）



公立醫院及院舍探訪人士



60歲或以上長者



自願接受檢測的人士（即「願檢盡檢」人士）

