美食嘉年華｜參展商薄利多銷吸客　太太團700元搶全隻金華火腿

正在葵涌舉行的美食嘉年華，共設近300個攤位，分成「日韓美食區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」及「休閒食品區」四大主題區。今（30日）天星期日早上人流不算太多，但亦有人大排長龍搶「一蚊優惠」，有好朋友相約一起買平貨，花700多元買一大隻金華火腿，滿心歡喜展示戰利品。

有舖位負責人表示，市民購買力較低，消費券亦已用完，唯有出盡法寶吸客，「今年都係做多啲優惠，薄利多銷。」



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第9屆香港美食嘉年華昨天起一連九日於葵涌運動場舉行，場內今年繼續嚴禁飲食，記者今早十點半到場視察，售賣腰果、杏仁等乾糧，以及即食食品產品的人流較多，售賣廚具的店舖相對「靜英英」。

太太團執平貨 金華火腿「買成隻會平啲」

溫小姐、劉小姐及張小姐今日特地到嘉年華購物，興奮向記者展示用700多元買了一隻金華火腿。（鄭子峰攝）

溫小姐、劉小姐及張小姐今日特地到嘉年華購物，表現相當興奮，「買平嘢！啱就買啲！」他們已經用700多元金華火腿「買成隻會平啲」，不過他們指未有用消費券購物，消費券已一早用完，「咁少消費券……無辦法疫情（原因）政府收入都少。」

陳先生（左）及陳小姐打算用剩餘消費券購物。（鄭子峰攝）

陳先生及陳小姐入場為購買心水的冬菇，不清楚比平時便宜多少，但現場買一送一。他們打算用消費券購物，「用剩咗……（剩返好少），今日用埋佢。」問及今日打算花費多少，他們指「唔知（用幾多錢），睇啱就會買……有可能一千，有可能幾百。」

售賣榴槤蛋糕的IN-WELL LIMITED 舖位，負責人何小姐表示，人流比去年多，根據去年經驗預計今日生意比昨日好，營業額大概多3成左右，或達6位數字。她預計市民購買力低，故「都係集中去sell（推銷）一啲平價少少嘅產品。」店舖不僅推出100元8包醬料優惠，更推出韓國杏仁、腰果「一蚊快閃優惠」，據現場所見一早便有市民排隊搶購。

一蚊優惠吸引市民排隊

對於今年維持不能除口罩試食，她坦言，「無得試食真係同疫情前有得試食差好遠。」現時只能用香味吸客。

售賣冰糖葫蘆的Channel 8 Company Limited 舖位，負責人曾先生指，今年人流與去年差不多，惟「消費力低咗啲，𠵱家經濟環境都唔係咁好。」預計今年營業額至少比疫情前跌20%至30%，但實際下跌金額，需再視乎未來幾天的生意情況。

料營業額跌 視乎未來幾日情況

他指，「（消費券）可能好多（市民）已經洗咗，撞啱唔到消費券派嘅時候。無8月份派嗰陣喺美食節用時咁勁。」店舖唯有出盡法寶吸客，「今年都係做多啲優惠，薄利多銷。」市民購買產品可獲贈豉油等小禮品 ，店舖亦特地訂製「老北京冰糖葫蘆」的復古餐車吸引眼球，希望能刺激消費意欲。