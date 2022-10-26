美食嘉年華周六開幕　新增日韓美食區　入場門票減至4元

「第9屆香港美食嘉年華」將於本周六（10月29日）至11月6日在葵涌運動場舉行，今屆展覽設有超過290個攤位， 分布於4個主題展區，包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區，以及新增的「日韓美食區」。



門券價格亦由5元下調至4元，而為鼓勵市民使用電子支付，市民以電子貨幣消費滿250元或以上即可參與抽獎。廠商會會長史立德希望9日活動可吸引50萬人流。



由廠商會主辦的「第9屆香港美食嘉年華」有超過290個攤位， 分布於4個主題展區，廠商會會長史立德指，考慮到跨境出行仍受到一定限制，新增的「日韓美食區」雲集泡菜、醃漬海鮮、腌 菜、人參、醬油蟹、零食、冷凍食品和麵食等地道食品和特產。

2021美食嘉年華示意圖



史立德表示，香港美食嘉年華作為本港 其中一個最全面的食品及產品展銷會，匯聚了眾多知名品牌和新冒起的企業，並提供日韓文化表演活動、有營烹飪示範、DIY工作坊、以及幸運大抽獎等豐富的娛樂節目。

廠商會會長史立德希望用不同活動和低票價，可吸引50萬人流。(梁晉穎攝)

在政府支持下，今屆嘉年華獲當局寬減展會場地租金，大會亦相應下調各項展會收費，包括向所有參展商提供25%租金减免；門券價格亦由5元下調至4元。史立德希望9日活動可吸引50萬人流。

入場人士可透過參加「美食樂獎賞—日韓福袋為食賞、Keep住日 日賞及終極大激賞」等抽獎活動抽獎，品包括名貴海味禮盒、廚具套裝、潮州菜餐飲券以及保健產品套裝等。為鼓勵市民使用電子支付，以電子貨幣消費滿250元或以上即可參與抽獎，消費滿500元或以上可獲兩次抽獎機會，消費滿750元或以上則可抽獎3次，消費愈高，抽獎機會愈多。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆說，大會聯同參展商在不同的優惠時段推出折扣產品，還有一系列工作坊、抽獎活動、攤位遊戲和歌舞表演等，在29日大會將舉辦「萬聖節嘩鬼大派對」。

由10月17日至28日,大會將率先在嘉年華網頁及Facebook 專頁舉辦「嘉年華賞您『飛』」遊戲，答中問題即可獲嘉年華入場券2張。

「第9屆香港美食嘉年華」焦點特色：



-精彩的舞台活動包括萬聖節嘩鬼大派對、非洲鼓樂以及歌舞表演等

-手工藝工作坊包括萬聖節3D立體繪圖公仔、留言夾以及電話繩 DIY 三大抽獎活動

-在10月30日和11月5日舉行的「日韓福袋為食賞」

-每天舉行的Keep住日日賞」

-以及閉幕當日的「終極大激賞」 展

大會推出3項重點：



購物推廣活動,產品優惠低至1折,並會推出「1元產 包括「震撼開鑼優惠」(推廣時段為10月29日至31日)、

「期間限時優惠」(推廣出 為11月1日至3日)及

「閉幕必買優惠」(推廣時段為11月4日至6日) 超過290個攤位分布於健康養生區、休閒食品

展會詳情:



日期：10月29日至11月6日( 共 9 天)

時間：上午10時30分至晚上7時30分 (每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場)

地點：葵涌運動場(港鐵葵芳站D出口)

入場費：$4 (身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場)