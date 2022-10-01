消費券2022｜家長買iPad助兒學習　市民：飲茶、買牛扒帶動經濟

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】第二期電子消費券今日（1日）開始發放，合資格市民今起可領取第二期金額，即八達通用戶2,000元、其餘3,000元。不少市民取得新一期消費券後，即急不及待大手購入電子產品，亦有市民用來飲茶、豪買豪食。

銅鑼灣Apple Store內今日有不少準顧客流連，有家長特意到店內用消費券購置一部iPad，供兒子學習用；但亦有市民雖然想用消費券買Apple Watch，惜因店內不接受八達通付款，而無奈要用其他付款方式。



今日是消費券第二期首日發放，不少人用作購買較昂貴的電子產品，銅鑼灣的Apple Store門市內人流亦較平時多，有不少市民拿著該店特色的白色購物袋步出店外，購入心儀的蘋果電子產品，紛紛面露喜悅笑意。

江太使用了消費券購買iPad給兒子上學使用。(張浩維攝)

市民江太表示，剛用消費券購入一部iPad給兒子上學用。她指選擇了支付寶作為消費券發放平台，覺得頗方便；其子江同學則對獲得iPad感到開心，因上課需要用到iPad，並向母親承諾會好好使用。

市民曾小姐則表示，用了消費券購買新的13吋Macbook Air，並指主要用來上班和進修時上課使用。她稱付費時用了Tap & Go，用起來亦方便。

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不是每名市民均可用消費券購得心頭好，賴小姐表示，今早收到消費券後到Apple Store想購置一隻Apple Watch，付費時職員雖然有問是否使用消費券，奈何被告之不收八達通，故無法使用消費券，最終要用其他方式付款，八達通消費券則留作日常乘搭交通工具或購買生活用品時使用。

不過，有市民收到消費券後用作豪飲豪食，或者未有明確消費目標，亦有人表示用在日常生活當中，其中梁先生及太太稱，今早用了消費券飲茶及買了牛扒，並偏向使用消費券於購買日用品上，覺得這樣可以帶動經濟，響應政府的口號。

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