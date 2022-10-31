立場新聞涉煽動案　原審法官因疫情需要隔離　審訊臨時換官

《立場新聞》被指發布煽動性文章，其總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司同被控，案件今(31日)在區域法院開審，案件原被安排由法官謝沈智慧處理，但今早卻轉了由法官郭偉健聽審，郭官解釋，謝沈智慧法官因疫情需要，現正受隔離，未能如期處理本案，故改由郭官主審。



3名被告：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權(52歲)，及林紹桐(34歲)，同被控被控一項串謀發布或複製煽動刊物罪，涉及17篇文章。由於公司一直未有代表出席，故被視作不認罪，鍾及林亦否認指控。

控罪指他們於2020年7月7日至2021年12月29日期間（包括首尾兩日）在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力； 及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方將傳召22名證人，預計審訊20天。

案件編號：DCCC 265/2022