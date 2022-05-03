《立場新聞》前署任總編林紹桐擬不認罪　文章內容成爭議焦點

已停運的《立場新聞》早前有多名高層被捕，《立場》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及註冊公司被控串謀發布/或複製煽動刊物，案件今日（3日）在區域法院提堂。代表林紹銅的律師表示，他擬不認罪，並將會爭論文章的內容，而鍾沛權則因為確診新冠肺炎未有出席聆訊，案件將會在6月23日再訊。



3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。

《立場新聞》署任總編輯林紹桐擬不會認罪。（資料圖片）

首被告今日仍沒有派員代表出席聆訊，控方指已派送出庭通知，但被告公司仍不出席，建議在公司缺席下繼續審訊，法官接納做法，但決定暫時不定下審期。

控罪指他們於 2020年7月7日至 2021 年12月29日期間在香港串謀其他人發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：

(a)引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛：

(b)激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；

(c)引起對香港司法的惱恨、藐視或激起對其離叛

(d)引起香港居民間的不滿離叛：

(e)煽惑他人使用暴力：及/或

(f)慫使他人不守法或不服從合法命今。

案件編號：DCCC 265/2022