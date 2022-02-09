國安法｜22國指控打壓新聞和言論自由　港府：傳媒環境蓬勃依然

早前美、英、日本、澳洲、德國等22個國家政府以「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition）成員國的名義發表聯署聲明，對香港獨立傳媒被打壓表示深切關注，提到去年政府突擊查抄《立場新聞》辦公室並逮捕其員工。



特區政府今日（9日）對英國政府發表「媒體自由聯盟」就《香港國安法》實施的聲明表示強烈譴責，形容內容失實。港府發言人強調，《基本法》及《香港國安法》都有條文保護新聞和言論自由，強調執法部門根據證據、法律等執法，與職業、背景或政治立場無關，又強調對《立場新聞》執法依據此基本原則，又稱本港的傳媒環境蓬勃依然。



港府質疑聯署者指香港在《香港國安法》訂立後針對和打壓特區的獨立傳媒毫無事實根據。（資料圖片／廖雁雄攝）

早前英國發表聲明，指22個以西方為主的國家發表聯署聲明，稱自從《香港國安法》頒布以來，有關部門一直針對和打壓香港的獨立媒體，損害香港《基本法》規定的受保護的權利和自由，也損害了中國根據《中英聯合聲明》所承擔的義務。聲明提到，香港當局最近突擊查抄《立場新聞》辦公室並逮捕其員工，以及隨後《眾新聞》因擔心員工安全而自行關閉。

特區政府發言人批評指控失實，稱特區以堅定不移維護法治和司法獨立為傲，以此奠下香港成功作為國際商業和金融中心的基石，質疑聯署者指香港在《香港國安法》訂立後針對和打壓特區的獨立傳媒毫無事實根據。

港、內地及海外註冊傳媒共209家 較《國安法》前更多

發言人強調本港的傳媒環境蓬勃依然，提到目前特區政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有209家，數目較《香港國安法》實施前更多，強調傳媒可行使監督特區政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。

對於「與媒體自由有關」的聲明，港府形容，無非載述了他們對《香港國安法》一貫歪曲事實且武斷的攻擊，對此深表遺憾，須直斥其非。