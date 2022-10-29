塌樹殺人｜地政、樹木辦派員檢查　揭2樹有即時危險須立即移除

大埔梧桐寨昨日（28日）發生塌樹奪命意外，64歲村代表丘玉生聯同村民處理村內一棵枯樹期間，遭突然塌下的樹幹擊斃。死者兄長及梧桐寨村長均指早在8月已向政府部門投訴村內多棵枯樹有問題，但一直未獲妥善處理。

今早（29日）地政總署及樹木管理辦事處派員聯同村長丘觀連到梧桐寨進行視察，檢查梧桐寨一帶的樹木，發現至少2棵樹（黃皮樹及田糙樹）有即時危險須立即移除。另外，人員亦發現有樹木的樹幹位置出現「通窿」洞口，需要進行修葺，以防出現危險。



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地政總署人員檢查梧桐寨村內的樹木時，發現在出事地點幾米範圍附近，有一棵黃皮樹有即時危險，需要立即移除，工人隨即用電鋸將樹幹及樹枝鋸斷。

另外，地政總署人員在梧桐寨一帶檢查樹木，亦發現有多棵樹的樹幹出現「通窿」的洞口。其中，人員指一棵田糙樹的樹幹有巨大洞口，有即時危險，同樣需要移除。村長丘觀連直言，若不是地政總署人員檢查，他亦不知道這棵田糙樹有危險。

同樣在出事地點幾米範圍外，人員發現另一棵秋楓樹的樹幹位置有一個洞口，恐會影響樹木結構，將為它進行修葺。地政總署人員現正繼續檢查其他樹木。