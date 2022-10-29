塌樹殺人｜多次投訴無果　村長批政府闊佬懶理：唔係為人民著想

大埔梧桐寨昨日（28日）發生塌樹奪命意外，64歲村代表丘玉生聯同村民處理村內一棵枯樹期間，遭突然塌下的樹幹擊斃。梧桐寨村長丘觀連今日帶記者視察村內樹木情況，指至少有3棵樹有問題，「枯死咗無得救」，村民已多次向政府反映問題，惟政府見樹木沒有倒塌，故認為無即時危險。

丘觀連直言：「（政府）早兩日嚟睇，就乜事都無啦！成日過後先處理，唔係為人民著想。」他又批評政府往往在出現人命傷亡後，才重視周邊樹木。他指梧桐寨為旅遊區，經常有行山人士經過，政府應做好樹木管理，對市民負責。



梧桐寨村長丘觀連今日帶記者視察村內樹木的情況。

村長丘觀連與死者丘玉生同屬村長，他今早帶記者巡視該村附近的樹木，並指早前已發現村內多棵樹木枯萎（包括昨日倒塌的樹木），故分別於8月及10月初致電1823投訴，惟警員到場視察後，發現無塌樹無人受傷，故認為無即時危險。丘坦言：「（樹木問題）警方都唔識架。」而當局於10月12日回覆指：「專責組將根據評估報告，安排承辦商進行所需的修剪／移除樹木／植物護養工程。」並未有提到會否鋸樹及何時鋸樹。丘觀連坦言不清楚人員評估的準則。

當局於10月12日的回覆。

丘觀連續指，昨日倒塌的大樹為青果榕，年齡約30年，早前已枯萎，故不時有樹枝掉落。由於樹旁有設有土地公，經常有村民拜神，死者丘玉生見枯樹危險，昨日趁休息便聯同村民處理，以免發生意外。丘無奈道：「（死者）又好心，你哋唔鋸等我鋸啦，咁就出咗事。唉，唔知點講。」他接著批評：「（政府）早兩日嚟睇，就乜事都無啦！成日過後先處理，唔係為人民著想。」

丘觀連表示，今日政府派員到村內視察，即時指有多棵樹有即時危險須移除，「（政府）要等到有事先要移除」。丘直言政府往往要等到有人命傷亡才重視周邊樹木，「而家可能有殺錯無放過」。他指以前曾向政府人員指出有樹木已枯萎，間中會「跌一舊落嚟」，「（當時）佢話無危險咪無危險囉，你同佢拗咩？官字兩個口嘛，我哋又唔識。」

丘觀連續指，梧桐寨為旅遊區，周末周日會有過百名行山人士經過，村民亦想行山人士安全，惟政府卻闊佬懶理。他認為應督促政府部門對市民負責。他指村內樹木均屬官地範圍內，但平日樹木有問題或打風過後，「政府顧唔到咁多」，村民也會自發修整樹木。

地政總署昨日回覆查詢時表示，8月19日曾接獲1823相關求助，並指示承辦商作出調查，惟署方直在昨天事發後才接獲承辦商提交的調查報告。調查報告指稱承辦商已於8月29日視察該樹，評定該樹為高風險並建議移除該樹，根據署方指引，承辦商當時應即時處理。對於承辦商的表現，署方極度不滿，並會採取適當行動。署方將檢視監管承辦商的機制。