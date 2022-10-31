郵政推恐龍特別郵票　展示白堊紀及侏羅紀特色恐龍　11.15起發售

科學館正舉行「八大‧尋龍記」展覽，大受歡迎。香港郵政今日（31日）宣布，11月15日推出以恐龍為題的特別郵票及相關郵品，一套小全張售價為23.6元，連同套摺的售價則為42元。另外，全線郵政局及郵購網明日（11月1日）率先發售「恐龍」首日封，每個售價為2.5元。



香港郵政表示，將以「恐龍」為題，發行一套六枚郵票、一張郵票小全張及相關集郵品。有關郵票展示了在白堊紀及侏羅紀七種各具特色的恐龍。在白堊紀，開花植物出現，恐龍稱霸地球，包括暴龍、棘龍及三角龍；在侏羅紀，氣候溫暖，植物生長繁盛，恐龍演化出不同品種，包括梁龍、腕龍、異特龍及西龍。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日起發售「恐龍」正式首日封，而這套特別郵票及相關郵品則會在11月15日起，在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡（空郵郵資）只限在集郵局發售。

而上述特別郵票和相關郵品將於11月8日起，在郵政總局、尖沙咀郵政局、荃灣郵政局、沙田中央郵政局和屯門中央郵政局展出。此外，各集郵局將於明日至下周一（11月7日）期間接受自備封蓋銷服務的預約申請。

當局指，各郵政局11月15日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局亦會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封／自製封。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知顧客領取日期。