中式長衫特別郵票香港郵政9.22發售　小型張現縫紉、花紐製作技藝

香港郵政今日（6日）宣布，一款以「非物質文化遺產──香港中式長衫製作技藝」為題的特別郵票，將於9月22日推出發售，包括發行一套4枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品。各郵政局亦於22日發售當日，為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。至於首日封則於明日（7日）發售。



香港郵政至今已在全港各區，設置逾140個自助取件設施智郵站。（資料圖片）

香港郵政表示，香港中式長衫製作技藝，先後在2014年及2017年列入《香港首份非物質文化遺產清單》及《香港非物質文化遺產代表作名錄》，並於2021年獲列入第五批《國家級非物質文化遺產代表性項目名錄》。

香港郵政指，中式長衫源遠流長，直至二十世紀中期大量上海富商及裁縫移居香港，香港的女裝長衫逐漸普及，受到傳統中式技藝及西方美學的影響，形成香港獨特的長衫製作技藝。故香港郵政以中式長衫為題，發行一套4枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品。

▼香港郵政發行「香港中式長衫製作技藝」郵票▼



郵票的圖案方面，一套4枚郵票分別展示製作長衫的數個步驟，包括度身、剪裁、熨拔／熨縮及縫合。10元小型張內嵌的郵票，則展現使用縫紉機的縫製技藝。至於20元小型張內嵌的郵票，亦展現花紐製作技藝。

首日封周三起發售

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」（按此），明日（7日）起發售「非物質文化遺產──香港中式長衫製作技藝」正式首日封。該特別郵票及相關郵品於9月22日起，在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封，只限在集郵局發售。

香港郵政指，各郵政局將於9月22日，為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。為遵守社交距離措施和避免人群聚集，所有郵政局當日將設置收集點，接收需人手蓋印的首日封／自製封，職員會告知顧客的領取日期。