香港郵政9.26起加價　本地信件加10%　新收費2.2至3.3元不等

香港郵政今日（19日）提醒市民，主要郵費將由下周一（26）日起調整，本地小型信件加價10%，新收費按重量分為2.2元及3.3元，空郵小型信件寄往內地和台灣收費界乎3.7至9.8元，寄往其他地區調整至4.0至5.5元不等。香港郵政提醒，郵資不足會阻延派遞，並須繳付附加費。



香港郵政今日（19日）提醒市民，主要郵費將由下周一（26）日起調整。（資料圖片）

新收費於下周一（26）日起實施，香港郵政提醒，寄件人有責任繳付足夠郵資，並在信封上註明寄件人地址，郵資不足會阻延派遞，並須繳付附加費。

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在投遞信件方面，主要調整如下：

本地信件：30克或以下的郵費由現時2.0元調整至2.2元



空郵信件：20克或以下寄往內地和台灣的郵費由現時3.4元調整至3.7元，而寄往其他地區的郵費由3.7至5.0元調整至4.0至5.5元不等



平郵信件：20克或以下寄往內地、澳門和台灣的郵費由現時2.6元調整至2.8元，而寄往其他地區的郵費由3.2至4.8元調整至3.5至5.3元不等。



香港郵政表示，網頁和手機應用程式設有郵費計算器及「正確地址」搜尋工具，方便市民計算正確郵費及檢查本地地址。

本港郵費上次加價是2018年1月。