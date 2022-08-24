香港郵政9.26起郵費加價約一成　本地平郵信件郵費加至2.2元

香港郵政今日（24日）宣布，因航運費和終端費等成本上升，9月26日起將調整主要郵費，加幅約一成。當中本地30克或以下的平郵信件，郵費由現時的2元調高至2.2元。

香港郵政指加價是為了彌補不斷上升的營運成本，對上一次加郵費為2018年元旦。



郵政9月26日起將調整主要郵費。（資料圖片）

郵政署署長決定自9月26日調整主要郵費，其中包括30克或以下的本地信件郵費由現時2元調整至2.2元；20克或以下寄往內地和台灣的空郵信郵費由3.4元調整至3.7元，而寄往其他地區的郵費由3.7至5.0元調整至4.0至5.5元不等；20克或以下寄往內地、澳門和台灣的平郵信郵費由現時2.6元調整至2.8元，而寄往其他地區的郵費由3.2至4.8元調整至3.5至5.3元不等。

八成本地郵件郵費加幅少於3毫

香港郵政發言人表示，本次調整各項郵費的幅度，大致反映自2018年1月收費調整至2022年9月的累計通脹。總體而言，約八成本地郵件的郵費加幅在3毫之內；約八成空郵郵件和九成平郵郵件的郵費加幅在5毫之內。

香港郵政相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。（資料圖片）

香港郵政︰相信加幅對市民及商界的影響非常輕微

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香港郵政發言人指出，為彌補不斷上升的營運成本，尤其是主要成本項目包括航運費和終端費上升，香港郵政有需要定期調整郵費；並相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。

香港郵政發言人續指，隨着科技發展，電子通訊取代傳統書信通訊，商業派遞市場競爭亦非常激烈，對香港郵政的經營帶來巨大挑戰。香港郵政會繼續拓展業務以增加收入及控制成本，致力提供優質普及的郵政服務。

關於本次調整郵費的詳情，市民還可香港郵政網頁了解詳情。

香港郵政上次加郵費為2018年元旦，當時本地30克或以下的信件由1.7元調高至2元。