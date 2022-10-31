IG大量帳號無預警暫停　苦主「旅遊KOL」小斯恐失逾千追蹤人數

社交媒體Instagram今日（31日）晚上突然有大量帳號遭暫停。Instagram在Twitter表示正調查事件，並向用戶道歉。除了一般用戶外，有「KOL」也遭殃，「旅遊KOL」小斯在Facebook帖文指，現時已無法使用Instagram。



其後他向《香港01》表示，10月中亦曾被Instagram封鎖帳號，當時經驗證後解封。惟今次被刪除帳號，他並不擔心帳戶無法重啟，惟對話紀錄「清零」，以及追蹤人數下跌，將為他帶來無法估量的損失，更估計將失去四位數的追蹤人數。他相信接下來同樣事故仍會不間斷發生，只能自求多福，預先考慮後備方案，「因為已經唔係第一次發生，我相信未來會有第二次。」



（Twitter截圖）

Instagram致歉︰現正調查事件

Instagram在Twitter表示，留意到有部份人未能登入Instagram帳戶，故現正調查事件，並就此致歉。「旅遊KOL」小斯今晚亦在Facebook帖文，稱已無法使用Instagram。記者嘗試進入他的Instagram專頁，亦已無法搜尋有關帳號，又指連結可能發生故障，或頁面已遭移除。

「旅遊KOL」小斯今晚在Facebook帖文，稱已無法使用Instagram。（小斯 Facebook截圖）

小斯10月中曾被封鎖帳戶一次

旅遊KOL小斯向《香港01》表示，一個月前網上已流傳Instagram更新，以便凍結假帳戶，其後他在10月中便被凍結帳戶，一日後，經各種認證便可解封帳戶，但當晚險些無法與日常以Instagram聯絡的朋友見面。他指，當時網上已有不同的解封教學，認為並非單一事件，估計或因在發出有趣的帖文後，被大量用戶同時私聊，AI系統因而錯誤判斷為問題帳戶。

小斯指出，Instagram凍結帳戶對KOL帶來多個影響，包括為追蹤人數下跌，因部份粉絲或關注者的帳戶，或同樣被凍結；客戶的廣告帖文亦會消失。此外，對話紀錄亦會「清零」，正在與客戶的商談被中斷，甚至可能無法尋回客戶，或過往曾經合作的客戶，得不償失。

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相信事故未來會再發生 未雨綢繆考慮後備方案

惟今次程度升級，由凍結帳戶變為刪除帳戶，不能再像上次通過驗證解封。小斯表示，Instagram剛宣布調查事件，唯有等待帳戶重啟。但他坦言，經此一役後，當客戶經Instagram尋求合作，將即時詢問其他聯絡方法；若客戶要求廣告發布在Instagram，須事先談妥後備方案，「因為已經唔係第一次發生，我相信未來會有第二次。」

不棄用Instagram 料失四位數追蹤人數

小斯表示，縱使Instagram帳戶重啟，估計將流失四位數追蹤人數。問到會否將重心轉至其他社交平台，他認為Instagram擁有大量用戶，作為KOL難以轉換，只能自求多福。「其他人用你點都要用，要轉都冇得揀，唯有每次被Ban要努力拯救自己。」