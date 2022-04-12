私隱署報告揭Facebook、IG收集資料多達19種　WeChat無端對端加密

私隱專員公署今日（12日）發表社交媒體私隱設計的調查報告，檢視Facebook、Instargram、Whatsapp、WeChat等10款港人最常用的社交媒體程式，發現相關程式收集的個人資料最多可達19種，其中以Facebook、Instargram最多。個別程式更會收集用戶的位置資料，而程式私隱政策亦列明，收集到的資料會轉移到其附屬公司。

至於通訊安全方面，WeChat是今次受調查媒體中，唯一一款通訊軟件，在用戶傳送訊息時，沒有採取端對端加密；而LINE則沒有提供雙重認證功能。

公署提醒用戶，在社交媒體披露的個人資料，或會被用作「起底」、網絡欺凌、網絡釣魚，甚至其他不法行為。私隱署向社交媒體提出六大建議，包括主動應對「起底」、數據擷取或其他非法行為，並限制搜尋用戶的方式。



私隱專員公署公布《社交媒體私隱設定大檢閱》報告，檢視本港十大最常使用的社交媒體，包括facebook、facebook messenger、Instagram、Whatsapp、WeChat（微信）和YouTube等。 （資料圖片／林若勤攝）

私隱專員公署公布《社交媒體私隱設定大檢閱》報告，檢視本港十大最常使用的社交媒體，包括Facebook、Facebook messenger、Instagram、Whatsapp、WeChat（微信）和YouTube等，被檢視的媒體收的個人資料種類繁多，多達12至19種。

十款社交媒體均有位置追蹤功能

當中同屬Meta的Facebook、Facebook Messenger和Instagram以收集19種個人資料居榜首，雖然YouTube取用的資料最少，但仍有12種。報告又揭發，所有社交媒體均有位置追蹤功能，並會收集用戶的位置資料（不論是用戶精準或粗略位置），大部份社交媒體更會儲存用戶的信用卡資料。

報告又指，被檢視的即時通訊軟件，只有WeChat沒有在用戶傳送訊息時，採用端對端加密，有損資料傳送的保密性；至於帳戶安全方面，則只有LINE沒有提供雙重認證功能，其餘媒體雖然有提功相關功能，但並非強制性，用戶要主動開啟有關功能。

WeChat、WhatsApp及LINE 刪除帳戶前不需再確認用戶身份 或無法復原

值得注意的是，LINE、WeChat和WhatsApp未有在刪除帳戶前再次確認用戶身份，若帳戶一旦被人惡意刪除則可能無法復原，故用戶應採用強碼及開啟雙重認證功能，以加強保護帳戶安全。

僅Skype和YouTube預設將用戶年齡及電話號碼隱藏

在預設私隱設定方面，Skype和YouTube均預設將用戶的年齡及電話號碼隱藏，而其他被檢視的社交媒體則預設公開用戶的年齡、位置、電郵地址或電話號碼等。不過，Facebook、LINE、WeChat和YouTube的用戶，均可在向特定對象發布內容，或按預設組別發布內容，而且可在發布後再修改有關內容的私隱設定。

另外，10個媒體都有擬定私隱政策，並列明會將用戶個人資料轉移到其附屬公司，用戶能否容易理解到私隱政策，報告認為Twitter、WeChat和YouTube的私隱政策的易讀性評分最高，而未獲滿分的社交媒體主要是欠缺以圖片、表格或短片輔助說明私隱政策，而Twitter則沒有提供中文版本的私隱政策，不懂英文的用戶可能難以掌握社交媒體在處理個人資料方面的政策。

YouTube私隱評分最高 LINE包尾

報告解構社交媒體所收集的個人資料、私隱政策、私隱相關功能、私隱版面易用性等範疇後，作出整體評分，以5分為滿分。私隱署今次檢視的十款社交媒體程式中，YouTube以4.5分稱冠，其次則是通訊軟件Facebook Messenger和Skype，兩個程式同獲4分，至於LINE則以2.5分排「包尾」。

私隱專員公署檢視本港十大最常使用的社交媒體，包括facebook、facebook messenger、Instagram、Whatsapp、WeChat（微信）和YouTube等。

鍾麗玲︰用戶在使用社交媒體時要提高警覺

個人資料私隱專員鍾麗玲提醒，市民使用社交媒體時，或涉及個人資料被濫用、擷取或外涉風險，公開的個人資料被其他人彙編後可用作「起底」、「網絡欺凌」或「網絡釣魚」，以至其他不法行為，導致用戶蒙受財產損失，甚至身體或心理傷害。她呼籲用戶在使用社交媒體時要提高警覺，以減低個人資料所帶來的風險。

鍾麗玲提醒，公開的個人資料被其他人彙編後可用作「起底」、「網絡欺凌」或「網絡釣魚」，以至其他不法行為。（資料圖片）

私隱署表示，已將今次的報告送交各社交媒體營運者，並提供六項建議，包括：

1. 應持續採取「貫徹私隱的設計」，改善其服務，並向用戶提供更多私隱相關功能，增加用戶的選擇；

2. 避免收集的個人資料超乎所提供的服務需要；

3. 訂定清晰易明的私隱政策，用字不應含糊籠統，並採用分層式展示，或以圖片、表格或短片輔助說明，以增加私隱政策的易讀性；

4. 不應將位置追蹤功能預設為開啟；

5. 應提供端對端加密及雙重認證功能，以加強保障用戶的個人資料

6. 應主動應對「起底」、「「數據擷取」或其他非法行為，限制搜尋用戶的方式。



私隱署亦向社交媒體用戶提出八項建議：

1. 在註冊帳戶前，細閱社交媒體的私隱政策、開設專為社交媒體而設的電郵帳戶，並只提供必須的個人資料；

2. 檢查社交媒體的預設保安或私隱設定，以及個別社交媒體搜尋用戶的方式，將個人資料隱藏並設置最高私隱權限；

3. 若無須使用裝置內的位置追蹤功能，考慮關閉有關功能；

4. 在發布內容前留意發布內容的私隱選項以選擇適合設定；

5. 在選用即時通訊軟件前，留意相關的軟件有否提供端對端加密傳送技術，以加強傳送資料的保密性；

6. 採用強密碼，並啟用社交媒體的雙重認證功能，以加強保障帳戶安全；

7. 盡量避免在公共Wi-Fi或不安全的Wi-Fi連接下，在社交媒體交易，以減低信用卡資料外洩的風險；

8. 家長/監護人可考慮啟用家長管控功能，提醒子女過度披露或分享個人資料的後果

