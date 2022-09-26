沙士觸發室內通風研究　寶貴研究經驗助對抗新冠疫情

新冠肺炎肆虐全球各地近3年，至今不少中外專家、以至世界衛生組織均認為疫情已步入尾聲，甚至部分國家或地區在出入境方面已回復正常往來。筆者雖然不屬醫護人員，在但過去兩年多的抗疫路上亦有出一分力，尤其從過往處理隔離或通風設計工程時透過研究累積了不少經驗，對今次新冠疫情處理隔離病房建造等工作更得心應手。回想過去多年抗疫工作中最深刻的教訓，不得不提近20年前那場「沙士」（SARS）戰役，當年突如其來的疫情，令不少人上了寶貴一課。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



記得2003年時，本港醫院隔離病房數目不多，對於通風系統未有太高或劃一要求。但隨著威爾斯親王醫院的8A普通病房爆發疫情，至後來病毒被發現是由一種新型病毒引起，終為香港傳染病大流行揭開序幕。 2003年3月15日，世界衛生組織（WHO）將這種新型病毒命名為「嚴重急性呼吸系統綜合症」或「SARS」。

SARS當時對威院的衝擊迅速又嚴重，以至多達114名病房助理、17名醫科學生、39名患者和42名訪客陸逐被感染，其中近140名病房助理、醫科學生及患者等均在8A病房被感染。但當時醫療、工程界以至大眾並不了解SARS及其傳播途徑，只推斷極有可能是某種情況下病毒在病房室內透過空氣傳播。

其後有本港專家推斷SARS主要由生物氣溶膠、飛沫或直接個人接觸傳播。他們為檢視這些說法，詳細研究了2003年3月香港最大型醫院在SARS爆發期間，病房可能透過空氣傳播的環境證據，並在2005發表報告。報告披露，經過對通風設計和空氣分配系統進行回顧性現場檢查，對生物氣溶膠色散進行了有限的現場測量，再進行計算流體動力學模擬，分析病房的生物氣溶膠分布及散播，顯示病房中預測的生物氣溶膠濃度分佈似乎與SARS病例的空間感染模式相當吻合。

再者，當年較少研究會集中分析空氣傳播感染與建築物通風之間的關係，有志同道合人士認為應審查這個領域，故包括筆者的十五人成立了一個審查小組，小組由微生物學、醫學、流行病學、室內空氣品質及建築通風等領域的醫學和工程專家組成。 大多數成員都有2003年對抗SARS的經驗，小組透過個人評估和兩天會議，在1960年至2005年期間的文獻資料中篩選了40項作深入研究。

結果顯示在40項研究中，有10項結果顯示建築通風與空氣傳播感染有一定關連，並有強力證據證明通風、建築物中空氣流動，與麻疹、肺結核病、水痘、流感、天花和SARS等傳染病的傳播有連繫。 雖然如此，暫未有足夠資料去量化可以有效在醫院、學校及辦公室等環境阻隔空氣傳播病毒的最低通風要求。

這硏究結果最終於2007年刊登在世界上最具影響力、與室內通風有關的國際期刊「Indoor Air」內，至今獲600多次引述。筆者更率先與專家及研究人員以搭建實體六人普通病房作實驗，以電腦模擬氣流流向，審視了在普通病房內加裝移動式HEPA（高效能粒子過濾器）空氣清新機如何可有效地改善室內的整體潔淨效能。

這些研究結果反映，當局有需要改進普通病房通風和冷氣系統，因病房內不容易識別出潛在高度傳染性患者，研究亦顯示當時大型綜合醫院病房交叉感染防控工作有改進餘地。這個亦是筆者用了不少時間聚焦硏究的課題，並以其後的工程學博士研究成果去改善醫院普通病房的通風設計，筆者亦因此獲得2012年度香港工程師學會工程創新獎項。

現在回想，若非SARS後觸發進行有關室內環境通風及抽氣研究，有助改善本港隔離病房設計及達至更高防感染能力，本港在應對今次新冠疫情或許會面對更大困難，如在大規模隔離設施興建，包括二綫隔離病房等改裝或社區治療中心的建設，也許未必做到如此迅速及順利，得以應對幾波不斷的新冠疫情來襲，支援防疫工作亦可能變得更舉步為艱。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

