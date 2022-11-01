機場天際走廊啟用　來往衛星客運廊及一號客運大樓　飛機腳底經過

全長200米、號稱全球機場禁區最長行人天橋的天際走廊，原訂於2020年暑假前後完工，然而最終延後兩年，直至今日（11月1日）凌晨啟用。機管局下午帶領傳媒參觀，機管局工程及科技總監梁永基表示，過往從T1衛星客運廊到一號客運大樓，需要乘坐巴士，但有時會受航班經過而受影響，現時天際走廊啟用後，則只需步行約8分鐘。

記者現場所見，天際走廊的邊緣地板為玻璃設計，可俯瞰飛機從腳底駛經，有市民直言：「好神奇、未試過」。



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天際走廊連接一號客運大樓近24號閘口位置，然後另一端接駁T1衛星客運廊，即前往13至22號閘口。翻查資料，該處原為北衛星客運廊的501至510閘口，梁永基指，該處設有九個機位，主要供短途、內陸機使用，例如香港快運航空使用。

天際走廊全長約200米，距離停機坪淨空高28米，跨距達130米，梁永基表示，現時最大型號的客機A380，亦可在橋底駛過。

記者走上天際走廊，當中靠邊位置為玻璃地板，可直視飛機從腳底下穿過天際走廊。

行8分鐘即可抵達 快過接駁巴士

過往由一號客運大樓前往當時的北衛星客運廊，需要乘坐接駁巴士。梁永基表示，當時車程約10分鐘內，但有時由於有航班經過而受影響，令行程受阻。他續指，現時行經天際走廊，約8分鐘便可到達。

梁永基又指，天際走廊將設有餐廳及商店，其中靠近一號客運大樓的一端未來是餐廳，現正裝修，預料明年第一季開張，並會領取酒牌，屆時可盡覽機場景色。至於靠近衛星客運廊的一端則為觀景台，現場所見，天際走廊除了看見停機坪，更可遠眺三跑，梁指該處同樣可設餐廳。

機管局工程及科技總監梁永基表示，過往從T1衛星客運廊到一號客運大樓，需要乘坐巴士，但有時會受航班經過而受影響，現時天際走廊啟用後，則只需步行約8分鐘。（夏家朗攝）

天際走廊原訂2020年暑假前後啟用，但最終延遲兩年多。梁永基指，天際走廊部份工序在內地預先組裝，受疫情影響而延誤；而且由於航班需求低，故延至今日啟用。成本方面，他表示，需與承建商討論因延誤產生的額外費用，現不便公布最終造價，但與估計與原本預算的9億元相若。

市民李小姐今午乘坐香港快運前往台灣的航班，需經過天際走廊登機。她表示過往需等候巴士，車上又擠迫；今日行經天際走廊則更方便，而且可目睹飛機從腳底下經過：「好神奇，未試過」。