商用航空中心4億擴建計劃今動土　「0+3」後私人飛機升降倍增

香港商用航空中心與機管局早前簽署擴建協議，推行總值4億元的原址擴建計劃，包括翻新及擴建現有候機大樓及興建新客運大樓等，工程今日（18日）舉行動土儀式，料2025年落成。



中心方面表示，配合機場三跑工程落成，料擴建工程完成後，中心可升降班次將增加一倍至每年約2萬班次左右，又有信心開關後，已遷離香港的私人或商務飛機會重返香港，並稱「0+3」實施後中心升降量已較疫情翻倍，查詢亦大大增加。



商務航空中心擴建計劃今舉行動土儀式。（何瑞芬攝）

香港商用航空中心總經理馮慧儀表示，2019年中心服務班次達9,000班，共招待4萬多名旅客出入，主要是企業及商務客，較少私人旅遊。她稱疫情對商用航空中心服務影響嚴重，但因私隱問題未能透露實質數字，而隨「0+3」實施，以及金融高峰會、香港七人欖球賽及金融科技周三大盛事舉行，近日航空中心飛機升降量已較疫情翻倍，亦有大量相關查詢。

料國際聯通後私人飛機重返香港

她承認，有飛機因疫情下不方便而遷離香港基地，但有信心待恢復國際聯通後，會重新返回香港。馮又指疫情期間航空中心不斷優化服務，例如本月初已優化入境檢測安排，可在中心的大樓進行，由以前來回機場檢測中心所需1小時左右，大大縮至5分鐘。商用航空中心現時約100名員工，疫情期間未有裁員。

商用航空中心擴建後料增加航班至2萬班次

香港商用航空中心行政及業務拓展總監張美儀則表示，擴建工程完成後，預期航班升降量可較2019年的9,000多班增加一倍至約2萬班。她相信香港仍有好大競爭力，如航線方面與內地城市、亞洲等都有緊密聯繫，十分便利。她又說，目前航空中心已有位置配合機翼較大的龐巴迪Global 6000大機停泊。

擴建後的商務航空中心。（構想圖）

兩階段工程預計2025年落成

根據商用航空中心擴建計劃，工程共分兩部份，第一部份包括翻新及擴建現有候機大樓，提升大樓內清關﹑出入境及檢疫設施，亦會增設由候機大樓向外延伸蓋蓬，為飛機及乘客提供無縫服務；第二部份主要興建一棟新客運大樓，擴充設施以應對由包機及團體旅行帶動的新客運需求。預料兩部份會在2025年落成。

該中心現時佔地約1.6萬平方米，擴建完成佔地將增加50%，而中心的商用客運大樓面積將擴大4倍至4,800平方米，亦增設更多顧客設施，例如在停機坪興建供旅客使用的蓋蓬等。