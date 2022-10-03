航空業調查稱車費昂貴　六成人指佔薪金一成　倡設員工交通專線

近年專營巴士、港鐵、的士等公共交通都接連加價，香港民用航空事業職工總會日前以問卷訪問機場員工，有六成受訪者指平日工作交通費已佔薪金近一成，有員工每日交通開支約50元；另有一半人認為整體交通班次較疏落。工會建議，機場企業應增加員工工資，提供交費津貼，並設立機場員工交通專線，以經濟合理的車費，為員工提供專線巴士服務。



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香港民用航空事業職工總會於8至9月展開「機場員工交通服務問卷調查」，以電話訪問、網上問卷，及訪問會員等形式，了解機場員工的實際情況及需要。

五成受訪者稱機場交通工具班次疏落

調查收到1,000份問卷，95%受訪者主要乘搭巴士前往機場上下班，平均每天的上下班時間為130分鐘，近五成人認為交通工具班次較疏落，當中更有15%認為是非常疏落。另外，有六成受訪者指，平日曾經因機場巴士擠迫，而無法上車。

調查又指，有58%受訪者表示工作交通費用昂貴，有六成人指交通費佔薪金近一成，其中12%受訪者指佔超過一成。

工會主席李永富表示，雖然機場巴士設有機場僱員車資優惠，但車費仍佔他們的收入較高比例，構成一定經濟壓力。雖然放寬防疫措施後，機場巴士班次相應加密，但隨着旅客增加，擔心巴士容量會飽和，機場員工或難以擠上車，上班環境惡劣。

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機場員工盧志光居於九龍區，平均每日交通費開支近50元，來回乘車時間需逾四小時。他表示，機場巴士服務未能配合機場員工，通宵班次不足以回應員工需求，部份員工缺乏交通工具選擇。

工會建議機場企業向員工提供車費津貼

工會建議，機場企業應增加員工工資水平，或提供車費津貼；並檢討機場巴士向機場員工提供的折扣比率，以及設立多樣性及跨種類交通工具的轉乘優惠，除了減輕員工的交通負擔，並使旅客和員工得到有效分流。

工會又建議，應設立機場員工交通專線，以經濟合理的車費為員工提供專線巴士服務。