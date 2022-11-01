強制檢測︱涉帝景灣、漾日居、太古城34廈 大埔中心污水陽性上榜
醫務衞生局今日（1日）發出最新一份強制檢測公告，共34幢大廈上榜，當中有30幢因多宗陽性檢測個案而上榜，包括將軍澳帝景灣3座、尖沙咀漾日居3座等，並以元朗區、東區、沙田區佔最多，分別各自有4幢大廈。另有4幢大廈因污水檢測呈陽性而要強檢，其中大埔中心6座、7座及8座均上榜。
政府提醒，任何人倘在10月26日至11月1日身處有關大廈超過2小時，須在周三或周四（2日或3日）進行核酸檢測。不過，若期間懸掛三號或以上熱帶氣旋警告信號，進行指明檢測的期間將會延長一天。
▼11月1日 強制檢測公告大廈名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有30幢大廈被納入強制檢測公告，當中以元朗區、東區、沙田區佔最多。在元朗區，分別有元朗朗晴居13座；天水圍天瑞二邨瑞業樓、天恒邨恒翠樓及天恩邨恩福樓。
太古城有兩幢上榜
東區則有北角百福花園百佳閣；鰂魚涌太古城海天閣、太古城夏宮閣；以及柴灣富景花園 2 座。至於沙田區，分別有沙田第一城33座、河畔花園F座；大圍文禮閣4座；馬鞍山翠擁華庭 8 座。
此外，另有4幢大廈因污水樣本檢測呈陽性而被納入強檢公告，當中有長沙灣海麗邨海瑞樓；大埔大埔中心6座、7座8座。
懸掛三號或以上熱帶氣旋警告 指明檢測期間將延長一天
政府提醒，任何人倘在10月26日至11月1日身處有關大廈超過2小時，須在周三或周四（2日或3日）進行核酸檢測。不過，若期間懸掛三號或以上熱帶氣旋警告信號，進行指明檢測的期間將會延長一天。
11月1日強檢大廈：
天水圍天瑞二邨瑞業樓
天水圍天恒邨恒翠樓
天水圍天恩邨恩福樓
元朗朗晴居 13 座
青衣青宏苑宏就閣
葵涌悅麗苑麗華閣
北角百福花園百佳閣
鰂魚涌太古城海天閣
鰂魚涌太古城夏宮閣
柴灣富景花園 2 座
將軍澳帝景灣 3 座
將軍澳東港城 6 座
鴨脷洲海怡半島御盈居
屯門山景邨景富樓
屯門悅湖山莊 12 座
中環鴨巴甸街 6 號東澤臺
沙田沙田第一城 33 座
沙田河畔花園 F 座
大圍文禮閣 4 座
馬鞍山翠擁華庭 8 座
粉嶺粉嶺中心 E 座
粉嶺花都廣場 7 座
土瓜灣欣榮花園 4 座
紅磡黃埔花園錦桃苑10座
牛頭角樂雅苑雅意閣
牛頭角淘大花園 A 座
深水埗寶榮大廈 A 座
荃灣大屋街 1 號海天豪苑
荃灣愉景新城 6 座
尖沙咀漾日居 3 座
長沙灣海麗邨海瑞樓
大埔大埔中心 6 座
大埔大埔中心 8 座
大埔大埔中心 7 座