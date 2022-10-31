強制檢測︱50幢上榜　涉傲雲峰、Grand Yoho及凱滙等

醫務衞生局今晚（31日）發出最新一份強制檢測公告，共50幢大廈上榜，全為因多宗陽性檢測個案而上榜，涉土瓜灣傲雲峰、紅磡海濱南岸、小圍灣藍灣半島、元朗 Grand Yoho及沙田帝堡城等，並以沙田區佔最多，有6幢上榜。



政府提醒，任何人倘在10月25日至31日身處有關大廈超過2小時，須在下周一或二（1日及2日）進行核酸檢測。



▼10月31日 強制檢測公告大廈名單▼



當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有50幢大廈被納入強制檢測公告，當中以沙田區最多佔6幢，包括馬鞍山頌安邨頌群樓、馬鞍山翠擁華庭2座、馬鞍山錦禧苑錦榮閣及沙田帝堡城3座等。

其次則為九龍城區及觀塘區分別有5幢上榜。九龍城區方面，土瓜灣傲雲峰2座、紅磡海濱南岸7座及紅磡陽光廣場1座等均上榜。觀塘區則有觀塘凱滙2座、牛池灣彩雲一邨甘霖樓及秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓等。

港島方面，上環帝后華庭 2 座、堅尼地城泓都 1 座及柴灣藍灣半島9座亦同樣上榜。

另外，元朗區及南區亦各4幢。在南區，鴨脷洲海怡半島海雅閣、香港仔華樂徑 4 號華富閣及香港仔嘉隆苑嘉昇閣均在名單內；至於元朗區，則有元朗 Grand Yoho 8 座、天水圍天富苑興富閣及天水圍天悅邨悅華樓等。

▼10月31日 確診大廈名單▼



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確診大廈新增2906幢 包括山頂The Mount Austin

確診大廈方面，共9,484幢大廈上榜，其中2,906幢大廈為新上榜或再有確診案。新上榜大廈不乏豪宅或私人住宅，包括山頂The Mount Austin、中半山麥當奴大廈、西灣河Island Residence、北角城市花園、映灣園悅濤軒10座、愉景灣蘅峯蘅欣徑7號及何文田Kadooria D座等。

10月31日強檢大廈：



陽性檢測個案曾到訪的地點：



馬鞍山頌安邨頌群樓

火炭禾上墩街18號彩禾苑

馬鞍山錦禧苑錦榮閣

馬鞍山翠擁華庭 2 座

沙田帝堡城 3 座

沙田晴碧花園 2 座



青衣長亨邨亨業樓

青衣長發邨俊發樓

青衣宏福花園 3 座



柴灣峰華邨曉峰樓

柴灣藍灣半島 9 座

鰂魚涌太古城隋宮閣



秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

牛池灣彩雲一邨甘霖樓

觀塘凱滙 2 座

觀塘翠屏(北)邨翠柳樓

觀塘寶珮苑寶翠閣



黃大仙沙田㘭邨和田樓

黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓

黃大仙樂富邨宏旭樓



旺角甘霖街38號廣富大廈



屯門兆軒苑順生閣

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

屯門御海灣 1 座

屯門大興花園 2 期 8 座



上環帝后華庭 2 座

堅尼地城泓都 1 座



紅磡海濱南岸 7 座

土瓜灣馬頭圍邨洋葵樓

土瓜灣傲雲峰 2 座

紅磡陽光廣場 1 座

何文田常康街 1 號常康園E-H 座



荃灣麗城花園 2 期 4 座



粉嶺牽晴間 9 座

粉嶺欣盛苑欣秀閣

粉嶺帝庭軒 5 座



天水圍天悅邨悅華樓

元朗屏欣苑屏泰閣

天水圍天富苑興富閣

元朗 Grand Yoho 8 座



東涌迎東邨迎喜樓



將軍澳欣明苑欣松閣

將軍澳叠翠軒 1 座

將軍澳將軍澳中心 6 座



大埔富亨邨亨耀樓

大埔太和邨喜和樓



鴨脷洲海怡半島海雅閣

香港仔華樂徑 4 號華富閣

薄扶林華富一邨華基樓

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

