派對場所負責人違規營業罪成　指原審官審訊時咄咄迫人　上訴得直

派對場所負責人涉在政府要求停業期間繼續營業，他辯稱是私人聚會，在裁判法院被裁定罪成，遭判處緩刑。惟他指原審裁判官杜浩成審訊時咄咄逼人，更在裁定他罪成後，一度下令要他還柙5星期等報告。高院法官張慧玲今(1日)頒判辭稱，雖然負責人確違反了法例，但追為他沒有得到公平審訊，裁定他上訴得直，撤銷其定罪和判刑。



曾被下令還柙5星期

上訴人余俊穎被控於去年3月5日，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），案情指當時有8人在打麻將。他否認控罪，審訊時沒有律師代表，並解釋當時是私人聚會。原審裁判官杜浩成不接納其說法，裁定他罪成，把上訴人還柙5星期以取背景報告，上訴人曾被拘留9天後在高等法院取得保釋。他最終被判囚4星期，緩刑1年。

上訴人余俊穎指原審官咄咄逼人得不到公平審，高等法院提上訴獲判得直。（資料圖片）

同意余確有違反法例

張官在判辭指，涉案法例是規限人群在「派對房間」聚集，涉案處所當時正在舉行私人派對，或租予公眾舉行派對，並無分別。惟張官同意上訴方指，上訴人沒有得到公平審訊。

原審官手法似咄咄逼人

張官認為原審裁判官的處理手法，令人覺得他對上訴人是「咄咄逼人」，指原審裁判官只需向上訴人查詢爭拗的範圍，然後開始聽取證供和證據便可，不應與上訴人就詮釋「關閉」一詞爭拗。此外，張官指上訴人不爭議控方案情，看來原審裁判官是單單因為上訴人就「關閉」的看法，便指上訴人不誠實、不可靠，沒有明確指出不信納上訴人哪方面的證供。

看不出為何要還柙取報告

張官亦質疑，原審裁判官裁定罪成後，不給予上訴人求情機會。張官亦看不出為何原審裁判官需替上訴人索取背景報告，以及為何需押後5個星期。張官認為裁判官的做法，對上訴人不公平。雖然張官認為上訴人確實是干犯控罪，但因上訴人未獲得公平審訊，遂裁定他上訴得直。

案件編號：HCMA550/2021