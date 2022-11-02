鐘錶收藏家涉逃稅　12年內瞞報收益逾640萬　囚14月罰82萬多元

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基，被指在2002至2014年的12年內，未有申報其公司有份出版的季刊《名錶傳奇》季刊的廣告收入，款額達642萬多元；他另涉在3個課稅年度漏報車位收入4萬多元，全部合計逃稅82萬元。吳早前經審訊後被裁定15項蓄意意圖逃稅罪成，今（2日）在區域法院判刑，法官指吳故意逃稅，影響政府稅收，須判阻嚇性刑罰。加上犯案時間長達12年，他又是案中的直接得益者，終吳入獄14個月，罰款822,781港元。



被告吳立基（59歲，商人），早前被裁定15項蓄意意圖逃稅控罪罪成，指他在2002/03至2013/14課稅年度，在其報稅表內漏報其獨資業務的營業額，並在2011/12至2013/14課稅年度的報稅表內漏報其車位的租金收入，觸犯《稅務條例》（第112章）第82條第（1）（a）款。

被告吳立基涉蓄意瞞報逾640萬收益，逃税82萬，被判囚14月及罰82萬元。(資料圖片)

法官判刑指，故意逃稅會影響政府稅收，對社會造成負面影響，須判處即時監禁，以收阻嚇之用。被告犯案時間更長達12年，期間一如既往、毫不誠實地蓄意隱瞞稅項，明知隱瞞收入會影響評稅仍冒險逃稅。涉案公司是被告一人營運，他是案件中的直接得益者，就15項控罪判囚16個月，考慮案件擾攘7年，對被告造成精神及心理困擾，加上被告對鐘錶界的貢獻，酌情減刑兩個月，總刑期14個月，另須罰款822781港元，分期三年繳清，否則須加監6個月。

案件編號：DCCC 57/2021