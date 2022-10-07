收藏家涉漏報名錶季刊廣告等收入　逃稅82萬罪成　還柙候判

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基，其公司有份出版《名錶傳奇》季刊。惟吳涉於2002至2014年的課稅年度，未有申報其公司的廣告收入642萬多元。此外，他亦涉於3個課稅年度漏報車位收入4萬多元。吳因此涉逃稅82萬元。吳早前否認15項蓄意意圖逃稅罪受審，暫委法官周燕珠今（7日）在區域法院裁決指，被告有學歷及工作經驗，不信他不知道車位租金要申報，此外，被告指雜誌銷售不理想幾乎沒有收人，其說法亦毫無憑據，終裁定吳所有罪名成立。案件押後至10月21日判刑，期間須還柙。



被告吳立基（59歲，商人），被控十五項蓄意意圖逃稅控罪，在2002/03至2013/14課稅年度的報稅表內漏報其獨資業務的營業額，並在2011/12至2013/14課稅年度的報稅表內漏報其車位的租金收入，觸犯《稅務條例》（第112章）第82條第（1）（a）款。被告否認控罪，經審訊被裁定全部罪成。辯方求情指，被告對鐘錶行業有貢獻，具相當地位且受尊重。

被告吳立基涉蓄意瞞稅，被裁定15項罪名罪成。(朱棨新攝)

指雜誌銷售不理想乎沒有收入

被告面對其中12項罪名，涉及被告所辦的雜誌「名錶傳奇」，辯方指雜誌的收入在扣除發行費後，淨收人大減，有可能成負數/或近乎零，故報稅時沒有把銷售收人計算在內，報稅人員亦未有索取相關資料。惟法官認為「名錶傳奇」必然有其銷售量，才會吸引廣告商落廣告，以促銷該品牌的名貴手錶。被告稱雜誌銷售不理想，幾乎沒有收人的說法，不單止毫無憑據，亦難令人信服。法官亦完全不相信有會計專業資格的人士，會單憑被告說沒有收入而不要求銷售數據。

未申報出租車位收入

餘下3項漏報稅項為被告出租車位的租金收入，被告辯稱他沒有出租車位經驗，不知道車位收租需申報。惟法庭質疑被告年約50歲，有大學學歷，也有工作經驗，每月直接收取逾2000元的車位租金收人，不會不知道車位租金要申報，故認為被告連續二年在報稅表剔選沒有出租物業，明顯是其蓄意的決定，而非不知道收取車租需要報稅，裁定他所有罪名成立。

案件編號：DCCC 57/2021