尼格風球｜市民趁半日假支持港產片　怨只返工兩小時：車錢都蝕埋

颱風尼格襲港，天文台於今日（2日）下午1時40分改發八號西北烈風或暴風信號，同一時間旺角市面大部份店舖已經落閘，有市民趁今日提早放工，到戲院觀看電影，支持港產電影《飯戲攻心》；亦有市民嘆上班兩小時後又要趕收工「意義不大」，認為天文台可更早通知打風時間，讓公司負責人參考，而非只用考慮等字眼，「如果大家都知一點幾會掛(八號風球)，何必要咁呢？」



天文台於下午1時40分改發八號西北烈風或暴風信號，彌敦道及西洋菜南街一帶不少商舖早已關門落閘，街上的人流及車輛亦相較平日少，不少人趕往地鐵站，打算在風勢變強前回家。

市民：11月打風 地球玩完喇

尼格來襲，亦同時為打工仔帶來半日假期，陳先生及麥小姐就在收工後到旺角朗豪坊觀看電影《飯戲攻心》，他們表示一早已經想觀看這齣戲，但卻一直未能夠抽空到戲院，故趁今日打風有半日假，到戲院看《飯戲攻心》。對於11月仍會打風，陳先生表示「地球玩完喇，啲氣候亂晒。」認為是極端天氣的表現。

陳先生指出，今早回到公司工作兩小時後便要收工，「專登返咗去坐兩個鐘，之後又落返嚟」，雖然有處理工作，但意義不大，指「車錢都蝕埋。」他又認為公司可以參考疫情時在家工作的做法，讓員工在家工作，以免浪費時間及車錢。

陳先生又認為，天文台今次才下午才掛上8號風球，但教育局早上已宣布全港學校停課，令他質疑是與今早要舉行國際金融領袖投資峰會有關。他表示雖然天文台早已表示會考慮日間改發8號，但其實意義不大，指公司不會因天文台「考慮」打風就讓員工不用上班，「如果大家都知一點幾會掛，何必要咁呢？」

大學生郭同學及蔣同學亦於今日放學後到戲院睇戲，作為一年級學生的他們今早見到教育局宣布停課，但校方又沒有作出通知，令他們感到迷惘，最後詢問教授後才確認今日課堂照常舉行。