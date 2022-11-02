尼格風球｜機場航班大致維持 旅客無懼颱風：太耐無旅行好想飛
撰文：梁晉穎
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天文台下午1時40分發出八號熱帶氣旋警告信號，機場如常運作，個別航班受影響。今早（2日）機場仍有不少旅客，多名旅客表明因為很久未有去旅行，就算擔心颱風會影響，仍想上機，亦有旅客不擔心颱風會影響航班。同場亦有香港輪椅硬地滾球代表隊準備岀發，幾位運動員包括殘奧獎牌得主梁育榮。
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記者今早到機場，可見不少櫃位仍有等候辦理行李寄艙的人龍。而大部分的神情都平靜，未見有擔心或鼓燥的情況。
有旅客雖擔心颱風影響航班，但仍想去旅行。準備去東京的蕭先生指，雖然昨晚有擔心航班會否受颱風影響，但他指「太耐無去旅行，等咗三年，太耐無飛勁興奮」，就算擔心都想去旅行。他覺得就算真的受颱風影響，航空公司都會有適當安排。
亦有旅客表示不擔心。徐先生與朋友今日前往曼谷，對於颱風可能令航班延誤或取消，他覺得未必會發生，就算發生也好，航空公司都會作好安排。同行朋友覺得「有得離開下香港都好」。
前往曼谷公幹的梁小姐表示不擔心颱風影響，她指「颱風會否影響航空是視乎風向，不是風力」，所以即使有機會掛八號風球，她都不算擔心。
亦有旅客覺得就算受影響，都難以尋找航空公司協助。馬先生與家人返台灣，他指雖然有些微擔心颱風影響，但都沒有辦法「航空公司電話打極都唔通」不過他覺得颱風對航空的影響都未必很大。
記者亦巧遇香港輪椅硬地滾球代表隊，他們將於今晚將前往巴林，準備參加硬地滾球世界盃。多屆殘奧獎牌得主梁育榮都在場，他與教練都指不擔心颱風會影響航班。即使有影響，因於他們會先到杜拜轉機，即使延誤都只是一至兩小時，對他們比賽的準備都不太有影響。
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