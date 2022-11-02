套丁案上訴｜原居民稱曾因未獲通知而不知要上庭　律師稱非其責任

11名新界原居民涉非法轉讓丁權，以使發展商可「套丁」建丁屋，被裁定訛騙罪成，他們認為原審時代表他們的大律師黃志偉嚴重失職，至令他們被定罪而提出上訴，黃大狀今（2日）續在高等法院的上訴聆訊上接受盤問，代表原居民的律師指，原審時有次因黃未有通知眾被告要上庭，故在該次聆訊中，只有律師出現，眾被告卻全體缺席，他們更因而遭法官批評。黃大狀承認曾發生眾被告未有出庭的事情，但稱通知上庭非他的責任。



11名上訴人：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，全被裁定串謀詐騙罪成，被判囚2年半至3年不等。案件早於2015年已審結，事隔7年才作上訴聆訊，村屋發展商李欽培原本亦是上訴人之一，但他早前已去世，法庭已終止其上訴。

大律師黃志偉。（朱棨新攝）

指黃未通知出庭至全體缺席

在本次聆訊中代表眾原居民的律師，今繼續盤問審訊時代表他們的大狀黃偉強，並指案件仍在區域法院處理時，於2015年9月14日有聆訊，惟當日只有律師出席，11名涉案的原居民均未有出現，原審法官曾作出批評。黃大狀承認曾有此事發生，但稱眾人當天下午已回到法庭應訊。律師續追問稱，根據原居民的說法，他們因為未獲通知，所以才沒有出庭，黃卻回應稱，通知出庭非他的負責。

投訴未見黃使出秘密武器

上訴人的律師又指，眾原居民在誓章提及，黃大狀曾表示會在原審時傳召專家證人，並有「秘密武器」，但表示不可以透露「秘密武器」是甚麼。惟他們最終不知道為何沒有傳召專家，亦不知甚麼是「秘密武器」。

黃回應稱，「秘密武器」是指《基本法》40條，他在原審時有提及，上訴人可以得知。黃又解釋因資源問題，加上認為此方面應由控方舉證，因此未有在原審時傳召專家證人。

未有收到上訴人的指示文件

此外，黃志偉和原審時的事務律師，均指未能找到一份涉及上訴人指示的文件。代表上訴人的律師卻稱，事務律師指黃遺失了文件，黃回應稱不記得，又說不記得是否如事務律師所指，當時已把文件交給了他。

案件編號：CACC 425/2015