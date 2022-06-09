套丁案審結7年終定上訴審期　1被告已死　將爭議政府一直知情

丁屋發展商與多名沙田原居民，2015年因合謀「套丁」被裁定串謀訛騙罪成，12名被告判囚2年半至3年，惟事隔7年仍未進行上訴聆訊。上訴庭今(9日)處理案件時透露，涉案的發展商被告李欽培已去世，其案件將不再繼續，餘下11人則會繼續上訴，並定於今年11月1 日審理，料將聆訊8天，他們會爭拗政府一直對他們「套丁」的行為知情。



全部被告一直保釋等候上訴

本案原涉12名上訴人，包括發展商李欽培，和11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝。經審訊後，他們被裁定串謀詐騙罪成。李被判囚3年，溫貴麟和鄭興被判囚2年半，其餘9名原居民判囚2年10個月。 11名原居民於2016年高等法院取得保釋等候上訴，而李欽培則於2017年獲保釋。

發展商李欽培(左)已死，他的上訴程序將不會繼續，他原被判入獄3年，但自2017年已獲准保釋等候上訴。（資料圖片）

上訴人指政府一直知套丁存在

案件今亦處理上訴理據，控方和上訴人申請把專家證人林棟貽和Christopher Robinson，轉為事實證人。代表上訴人的律師指，Christopher Robinson的證供，顯示政府多年間都是知道「套丁」存在，及上訴人在案發時是否不誠實行事。上訴庭三名法官准許存入林棟貽和Christopher Robinson的誓章，但日後才決定是否准許他們轉為事實證人。

此外，上訴人指本案涉及憲法爭議，如涉及保護私人財產的《基本法》第105 條，惟控方質疑，根據終審法院就郭卓堅挑戰丁權案的判辭，原居民有權申請興建丁屋。控方強調，該權利不屬第105 條下所指的「財產」。

案件明續。

案件編號：CACC425/2015