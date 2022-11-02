涉爬渠逃出理大案　警接報指有人欲逃　巡查見鄭錦滿等從渠位爬出

理工大學於2019年11月遭示威者佔領，警方後來包圍校園，5名疑嘗試從水渠逃走或提供協助的人士，否認妨礙司法公正罪，案件今（2日）在區域法院開審。控方在開案陳詞透露，警方收到線報知有被困理大內的人，有人欲試圖從水渠逃走，凌晨已在附近埋伏，並發現有人爬出，包括熱血公民的前成員鄭錦滿。此外，警方又在一輛疑用作「義載」的私家車，並在該車記錄儀錄音發現有人曾說：「個窿愈嚟愈多人去。」



5名不認罪被告：何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演），同被於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。

2019年11月20日，疑有人從下水道逃出理大。(詳看下圖)

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有被告曾加入救人group群組

控方開案陳詞指，警方於2019年11月20日收到消息，指有示威者欲經渠口逃離理大。警員當日凌晨5時巡邏時，發現被告何志豪向信民樓奔跑。警員即截停何，並在何身上搜出一輛停泊在忠孝街車輛的鎖匙，何警誡下承認，想協助逃出理大的人上車離開。警方之後在何的手機發現他加入了一個名為「救人group」和「認證義載群」群組，何曾參與討論義載安排。

鄭錦滿等人從渠口爬出

同日早上，警方在紅磡半島豪庭外監視，發現被告陳啟賢與男子A 手持電筒照射渠口，陳其後將竹枝搬到渠口位置，將繩綁在石柱上 ，並與A一起拉繩。男子B之後從渠口爬出，被告鄭錦滿隨後亦從渠口爬出。至於被告馮思睿和林泳汶當時則在私家車上，曾多次下車觀察渠口情况。根據行車紀錄儀錄音，林曾說：「個窿愈嚟愈多人去」及「窿位見到有人落去游繩救緊人」，警員之後將4人拘捕。

審訊明續。

案件編號：DCCC 314、363/ 2021