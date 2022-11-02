美酒佳餚巡禮｜旅發局明起派2.5萬張優惠券　免費嘆雞尾酒小食

年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」本月舉行，負責主辦的旅發局今（2日）表示，將於明日（3日）上午10時起，派發首批合共2.5萬張美酒佳餚巡禮「電子優惠券」，市民可免費體驗「創意雞尾酒」及「遊『酒』海岸線」活動，品嚐雞尾酒或小食、以及指定美酒佳餚組合菜單，優惠券先到先得，市民領取前亦需事先註冊。

餘下第二批的2.5萬張電子優惠券，將於本月17日派發。



旅發局表示，將分兩期、派發共5萬張免費電子優惠券。(「香港美酒佳餚巡禮」主題網站截圖)

「香港美酒佳餚巡禮」今年以「品味全城」為主題，旅發局表示，將分兩期、派發共5萬張免費電子優惠券。首批 2.5 萬張免費電子優惠券明早以先到先得形式派發。有興趣的市民須擁有 Discover Hong Kong 網站的電子優惠平台帳戶， 未有帳戶者可預先於Discover Hong Kong 網站，以手提電話作簡單註冊。

有興趣的市民須擁有 Discover Hong Kong 網站的電子優惠平台帳戶， 未有帳戶者可預先以手提電話作簡單註冊。(「香港美酒佳餚巡禮」主題網站截圖)

電子優惠券共有兩款，分別是「創意雞尾酒」或「遊『酒』海岸線」，參與前者的210間商戶會提供指定餐單， 附有雞尾酒或小食 (參與商戶名單按此) ；「遊『酒』海岸線」合共160多間的商戶，則推出期間限定的美酒佳餚組合菜單 (參與商戶名單按此) 。

用戶可二選其一，並儲存到個人帳戶的電子錢包中，每次最多只可同時保存1張免費電子優惠券，用畢始可再次到平台領取。

此外，市民亦可直接到各參與商戶以優惠價付費惠顧，價格介乎100至150港元。

「香港美酒佳餚巡禮 2022」電子優惠券派發日期



1. 11月3日早上10時開始

2. 11月17日早上10時開始

網址 ：按此