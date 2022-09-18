疫情｜旅發局邀18東南亞藝術家創意手法展示香港 Ｍ+故宮頻出現
撰文：倪清江
出版：更新：
新冠病毒疫情下旅遊業冰封，為令旅客持續關注香港，旅遊發展局早前邀請18名東南亞「Hong Kong Super Fans」藝術家，以新穎獨特的藝術作品，展現心中最鍾情的香港。他們分別來自菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南及泰國，作品中他們結合香港傳統地道文化和最潮新景點，透過其社交平台將不一樣的「香港」活現粉絲眼前。
▼18名東南亞藝術家作品▼
+14
旅發局表示，多位應邀的藝術家早前曾參與旅發局舉辦的西九龍虛擬導賞團，他們對香港手雕麻雀藝術、傳統繡花鞋新演繹，以及近年全新落成的 M+、香港故宮文化博物館等國際級藝術地標印象深刻，「是次特別在作品結合這些新舊香港文化元素，以標誌香港中西文化匯萃、新舊交融的獨特魅力」。
18名藝術家各自將整個創作過程活現社交平台，令各地粉絲深入了解背後的創作意念。旅發局表示，期望透過這班「超級香港迷」的分享，「勾起各地旅客對香港的思念」，同時了解香港最新景點，待通關後會馬上來港旅遊。
7月訪港旅增4.5倍至4.8萬 旅發局：放寬檢疫後可吸引旅客到港旅發局夏日賞賞你｜8.11開搶可用消費券 鏞記酒家滿$1000減$750旅發局指上半年訪港客飆1.25倍 內地客升倍半 港成返內地中途站旅發局夏日賞賞你｜7.28搶4.3萬份低至25折限量賞 換領優惠攻略旅發局夏日賞賞你｜5.5萬份優惠換畢 7.28再推牛涮鍋25折放題等夏日賞賞你｜旅發局7.14推優惠 牛角海鮮餐減$800 6步申請教學旅發局幻彩詠香江特別版今晚8時終首演 颱風暹芭襲港延期兩晚