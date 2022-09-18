疫情｜旅發局邀18東南亞藝術家創意手法展示香港　Ｍ+故宮頻出現

新冠病毒疫情下旅遊業冰封，為令旅客持續關注香港，旅遊發展局早前邀請18名東南亞「Hong Kong Super Fans」藝術家，以新穎獨特的藝術作品，展現心中最鍾情的香港。他們分別來自菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南及泰國，作品中他們結合香港傳統地道文化和最潮新景點，透過其社交平台將不一樣的「香港」活現粉絲眼前。



▼18名東南亞藝術家作品▼



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旅發局表示，多位應邀的藝術家早前曾參與旅發局舉辦的西九龍虛擬導賞團，他們對香港手雕麻雀藝術、傳統繡花鞋新演繹，以及近年全新落成的 M+、香港故宮文化博物館等國際級藝術地標印象深刻，「是次特別在作品結合這些新舊香港文化元素，以標誌香港中西文化匯萃、新舊交融的獨特魅力」。

18名藝術家各自將整個創作過程活現社交平台，令各地粉絲深入了解背後的創作意念。旅發局表示，期望透過這班「超級香港迷」的分享，「勾起各地旅客對香港的思念」，同時了解香港最新景點，待通關後會馬上來港旅遊。