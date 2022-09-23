0+3｜貿發局冀准黃碼人士參觀公眾展覽　旅發局料會吸引商務旅客

港府今（23日）公布進一步放寬入境檢疫安排，由下周一（9月26日）起海外及台灣來港者人境檢疫由目前「3+4」改為「0+3」，即取消在指定酒店檢疫三日要求，改為家居醫學監察。貿易發展局主席林建岳表示，希望持黃碼抵港人士可在3天醫學監察期間參加公眾展覽，而下月起將有多項行業會議及貿易展覽準備就緒，助企業復甦和經貿增長。



旅發局主席彭耀佳也表示歡迎「0+3」，他指新安排標誌着香港進一步打開連接國際的旅遊大門，預計主要吸引商務、探親旅客以及回港人士。



▼9月23日 李家超公布9.26起入境檢疫變「0+3」▼



林建岳：期望國際商旅及跨境往來盡早復常

貿發局主席林建岳表示，政府進一步放寬入境檢疫安排可平衡公眾健康與經濟復蘇，讓香港與世界聯通；並指業界亦期望可以盡快恢復大灣區、以及內地其他地區的交流互通。

林建岳還表示，希望持黃碼的抵港人士在3天醫學監察期間，除了可參加商貿（B2B）展覽外，亦准參加公衆展覽；並期望國際商旅及跨境往來能夠盡早回復正常。

▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



新檢疫安排利好在港行業會議及貿易展覽

貿發局將於10月13日至16日舉行「五大秋季科技展」涵蓋行業包括電子、資訊科技、燈飾、戶外用品等，並提供嶄新融合展覽模式「展覽+」(Exhibition Plus)，無縫連繫實體貿易展覽和網上採購平台，同時提供線上商貿配對服務（Click2Match），以及線上線下研討會及論壇，全天候協助中小微企接觸環球買家，捕捉疫後新商機。

在推廣服務業方面，貿發局每年舉辦多個大型國際會議，當中包括今年11月與特區政府合辦的第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」、「亞洲物流航運及空運會議」，以及12月的亞洲知識產權營商論壇等，連繫環球業內翹楚，共同探討相關產業的前景與商機。

貿發局舉辦的第一屆亞洲醫療健康高峰論壇。（資料圖片/何柏佳攝）

旅發局主席彭耀佳表示歡迎放寬入境檢疫，「新安排標誌着香港進一步打開連接國際的旅遊大門」，他預計主要吸引商務、探親旅客以及回港人士；登機前毋須進行核酸檢測，機場接受核酸檢測後隨即可以直接前往家居或自選酒店等候檢測結果，亦為入境人士帶來便利。

彭表示，內地所有地區及澳門人士都可以經「來港易」來港，並不設限額，相信有助便利更多商務或探親的內地旅客訪港。

他表示，旅發局已經積極籌劃重振旅遊業的工作，將會適時推出，並與政府、旅遊及相關行業攜手合作，推動香港旅遊復甦。