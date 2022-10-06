異地戀人0+3來港築鵲橋 旅發局斥1億全球宣傳香港搶短途客迎0+0
香港檢疫安排上月底放寬至「0+3」，有三年沒相見的異地戀情侶即選擇香港作為「鵲橋」，雙雙從異地飛港解牽掛之愁。這對來自廣州及馬來西亞的情侶因疫情分隔三年，本月初，他們終於再見面，在香港展開「重逢」浪漫之旅，前赴西貢探索新體驗，也齊歎香港馳名菠蘿包。
隨著本港入境檢疫逐步放寬，旅發局亦預算斥資最少一億元向外宣傳香港，除邀請動員全球逾五百個KOL及超級香港迷說好香港以外，亦會推介香港「全新體驗」與大型盛事，同時推出全方位旅客優惠。旅發局總幹事程鼎一指，目標旅客將鎖定東南亞及東北亞短途客，商務旅客是主力對象，惟受制於客運航班運力不足、鄰近地區競爭激烈，香港旅遊業仍需一段時間才完全復蘇，程鼎一亦直言宣傳計劃未必即時帶來V型反彈。
▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼
廣州男與馬來西亞女月初來港解三年牽掛 遊西貢歎菠蘿包
香港上月26日將入境檢疫措施放寬至「0+3」，旅發局旅客諮詢中心收到不少查詢，當中有對異地戀情侶受惠新措施，變相來港額外多了三天假期，決定把香港當作鵲橋，見面一解三年牽掛之愁。
來自廣州的單先生及馬來西亞的鄭小姐，自新冠疫情開始以來一直分隔兩地，旅發局透露，兩人得悉香港放寬至「0+3」後，決定相約本月初在香港相見。由於兩人也好動，旅發局有為他們介紹一系列郊外遠足活動，兩人前赴西貢探索新體驗更獲「線上帶路」，並推介外賣超人氣菠蘿包，浪漫之旅更豐富。
▼香港旅遊發展局今年整個7月推出幻彩詠香江特別版「維港光影匯演」▼
「0+3」以後，旅遊業、飲食業及商界期望香港盡快實施「0+0」入境安排，而旅發局全球宣傳香港計劃部署曝光。程鼎一指，全球推廣三大策略已準備就緒在通關後馬上展開，而西九、迪士尼樂園及海洋公園等設施已有及將完成擴建及有新項目推出，宣傳計劃的其中一個重點就是向外推廣全新香港、全新體驗。
推廣維港新角度、味覺新享受等全新香港體驗
除了透過社交媒體及公關宣傳，邀請KOL及超級香港迷介紹全新香港外，旅發局指，向旅客宣傳的「全新體驗」有五大主題，包括維港新角度、文化藝術遊、味覺新享受、新景點新體驗及城市綠洲。
同時會提供全方位旅客優惠，包括與航空公司、旅行社、酒店等推出不同優惠，刺激旅客訪港的意欲。至於有傳政府擬動用機管局在2020年購入的50萬張機票送給全球旅客，爭取他們來港，有關安排最快明年初成事。
▼香港迪士尼2023年連串活動慶百周年▼
東南亞及東北亞短途客為目標對象
客源方面，程鼎一稱，先針對亞洲地區，並以短途市場客為主，東南亞及東北亞短途客以及商務旅客是主要對象。回顧疫情前的2019年，內地客佔整體訪港旅客人次78%，但考慮到內地暫未放寬檢疫措施，旅發局暫時不會進行大規模的宣傳。
程鼎一料未必即時V型反彈 0+0後或需數月復蘇
程鼎一又指，受制於客運航班運力不足、鄰近地區競爭激烈，香港旅遊業仍需一段時間才完全復蘇，並直言宣傳計劃未必即時帶來顯著「V型反彈」，在參考外國情況，估計香港若檢疫限制放寬至「0+0」或需要數月才開始有休閒旅客來港。
▼海洋公園哈囉喂全園祭2022▼