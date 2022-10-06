異地戀人0+3來港築鵲橋　旅發局斥1億全球宣傳香港搶短途客迎0+0

香港檢疫安排上月底放寬至「0+3」，有三年沒相見的異地戀情侶即選擇香港作為「鵲橋」，雙雙從異地飛港解牽掛之愁。這對來自廣州及馬來西亞的情侶因疫情分隔三年，本月初，他們終於再見面，在香港展開「重逢」浪漫之旅，前赴西貢探索新體驗，也齊歎香港馳名菠蘿包。



隨著本港入境檢疫逐步放寬，旅發局亦預算斥資最少一億元向外宣傳香港，除邀請動員全球逾五百個KOL及超級香港迷說好香港以外，亦會推介香港「全新體驗」與大型盛事，同時推出全方位旅客優惠。旅發局總幹事程鼎一指，目標旅客將鎖定東南亞及東北亞短途客，商務旅客是主力對象，惟受制於客運航班運力不足、鄰近地區競爭激烈，香港旅遊業仍需一段時間才完全復蘇，程鼎一亦直言宣傳計劃未必即時帶來V型反彈。



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廣州男與馬來西亞女月初來港解三年牽掛 遊西貢歎菠蘿包

香港上月26日將入境檢疫措施放寬至「0+3」，旅發局旅客諮詢中心收到不少查詢，當中有對異地戀情侶受惠新措施，變相來港額外多了三天假期，決定把香港當作鵲橋，見面一解三年牽掛之愁。

來自廣州的單先生及馬來西亞的鄭小姐，自新冠疫情開始以來一直分隔兩地，旅發局透露，兩人得悉香港放寬至「0+3」後，決定相約本月初在香港相見。由於兩人也好動，旅發局有為他們介紹一系列郊外遠足活動，兩人前赴西貢探索新體驗更獲「線上帶路」，並推介外賣超人氣菠蘿包，浪漫之旅更豐富。

異地戀人、廣州的單先生（右二）及馬來西亞的鄭小姐（左二）在香港「0+3」後於本月初來港，一解三年牽掛之愁。（旅發局圖片）

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「0+3」以後，旅遊業、飲食業及商界期望香港盡快實施「0+0」入境安排，而旅發局全球宣傳香港計劃部署曝光。程鼎一指，全球推廣三大策略已準備就緒在通關後馬上展開，而西九、迪士尼樂園及海洋公園等設施已有及將完成擴建及有新項目推出，宣傳計劃的其中一個重點就是向外推廣全新香港、全新體驗。

旅發局總幹事程鼎一指全球推廣三大策略已準備就緒在通關後馬上展開，但預料旅業未必即時「V型反彈」。（資料圖片）

推廣維港新角度、味覺新享受等全新香港體驗

除了透過社交媒體及公關宣傳，邀請KOL及超級香港迷介紹全新香港外，旅發局指，向旅客宣傳的「全新體驗」有五大主題，包括維港新角度、文化藝術遊、味覺新享受、新景點新體驗及城市綠洲。

同時會提供全方位旅客優惠，包括與航空公司、旅行社、酒店等推出不同優惠，刺激旅客訪港的意欲。至於有傳政府擬動用機管局在2020年購入的50萬張機票送給全球旅客，爭取他們來港，有關安排最快明年初成事。

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東南亞及東北亞短途客為目標對象

客源方面，程鼎一稱，先針對亞洲地區，並以短途市場客為主，東南亞及東北亞短途客以及商務旅客是主要對象。回顧疫情前的2019年，內地客佔整體訪港旅客人次78%，但考慮到內地暫未放寬檢疫措施，旅發局暫時不會進行大規模的宣傳。

程鼎一料未必即時V型反彈 0+0後或需數月復蘇

程鼎一又指，受制於客運航班運力不足、鄰近地區競爭激烈，香港旅遊業仍需一段時間才完全復蘇，並直言宣傳計劃未必即時帶來顯著「V型反彈」，在參考外國情況，估計香港若檢疫限制放寬至「0+0」或需要數月才開始有休閒旅客來港。

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