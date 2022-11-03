首日放寬婚禮除口罩合照　圓滿新婚夫婦　「令我哋無遺憾」

政府今日（3日）起放寬防疫措施，容許「新人」在婚禮場所除口罩留倩影。紅棉道婚姻註冊處今日有「新人」率先享受「無罩」影婚攝快感，小登科王先生坦言，一直憂慮「口罩令」會令「人生大事」失色，今日可以在簽紙後無顧慮面露歡顏合照，「令我哋無咗呢個遺憾」。



王生王太今日（3日）簽紙成婚，兩人成為首批可以「合法」除口罩拍照的夫婦。（夏家朗攝）

紅棉道婚姻註冊處今早有多對新人註冊結婚，不少人會在註冊處外公眾地方「快閃」除罩合照。王先生與新婚妻子王太是首批辦理結婚手續的新人，現場有職員不時提醒，時刻要配戴口罩，即使在儀式期間，都不能脫下。

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曾作最壞打算 除罩影相立即戴回

一對新人在親友見證下宣讀誓言，再交換戒指及簽署證書，結束十年愛情長跑，締結為夫婦。兩人舉起結婚證書一刻，終於可以「合法」除下口罩，情深互望合照，觀禮的親友亦送上祝福，大家一同除下口罩影大合照。

小登科的王先生表示，在籌備婚禮期間，由於「口罩令」仍然生效，一直擔心戴住口罩會影響氣氛，曾作最壞打算，「就算有限制都照除啦」，最多快手影完戴回口罩。適逢今日是政府首日放寬「口罩令」，容許在婚禮場所除口罩合照，王先生表示，「結婚一生一人次，令我哋無咗呢個遺憾」，希望政府政策未來可以更加靈活。

颱風「尼格」逐漸遠離本港，天文台今日清晨取消所有熱帶氣旋信號，一對新人順利完成婚事，王先生有感而發：「颱風啱啱好喺我哋結婚前走咗，係上天都祝福我哋」，王太亦甜笑說：「係順風順水。」

紅棉道婚姻註冊處有不少新人與親友合照。（夏家朗攝）

「口罩令」放寛場地不包括公眾地方

政府今日起放寬防疫措施，容許餐飲、活動場所等處所可在台上片刻除罩拍照，即意味新人終於可「合法」在婚禮除罩合照，不用快閃除罩。值得注意，康文署指部份婚姻登記處外的大合照地方，其實屬於公眾場所，故必須遵守口罩令。