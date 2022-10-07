流感新冠恐冬季同來襲　曾浩輝三點呼籲：冬天唔可以同口罩講再見

香港疫情暫趨平穩，但新變種或來襲，加上冬季流感高峰期威脅，衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝今日（7日）在政府疫情記者會作出3點呼籲，包括打針、戴口罩及監測變種病毒株。曾指，冬季將有多種呼吸道病活躍，如腺病毒、副流感等，因此口罩作用仍重要：「口罩陪伴我哋好一段時間，但今個冬天唔可以同呢個朋友講再見住。」衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今年多國的流感疫情嚴重，憂慮香港幼童在近年防疫措施保護下，感染風險將會增加。



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歐家榮憂香港幼童感染流感增重症風險

歐家榮表示，本港所在的北半球雖然未踏入冬天，但觀察到不少國家今年流感的情況，比過去兩年嚴重，例如美國在3至4月錄得高峰，至於加拿大、歐洲、內地南部亦錄得H3N2的高峰。

歐認為，港人現時感染流感的風險增加，由於過去逾兩年受口罩及防疫措施的保護，流感並無大規模傳播，因此免疫力隨著日子逐漸下降。此外，3歲以下的幼童自出生後，並無感染過過流感病毒，「已儲落咗好大人口」，認為他們一旦感染，或再增重症風險。

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新冠及流感疫苗可一同接種

曾浩輝對此作出三點呼籲。首先他強調打針的重要性，呼籲市民盡快打針。他解釋，今年流感會再度爆發，幅度亦相較以前嚴重，因流感隨時間有漂移，近年市民或失去對流感的免疫力。若同時感染新冠及流感病毒，病情可能相當嚴重。

曾亦指，根據調查顯示，6個月至5歲幼童的流感針接種率不足一半；50至64歲成年人僅逾10%；長者亦僅40至50%。他認為，打針除了可減少感染機會外，亦可助長者及慢性病患者減少重症、入院及死亡的風險。他強調，流感疫苗每個人均可接種，包括6個月以上幼童，安全性亦有保障，能與新冠疫苗同時接種。

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腺病毒、副流感等呼吸道疾病料冬季也活躍 口罩非常重要

至於第二點，曾浩輝則直言：「口罩陪伴我哋好一段時間，但今個冬天唔可以同呢個朋友講再見住。」他解釋，今個冬季除了新冠及流感病毒外，其他呼吸道疾病亦活躍，例如腺病毒、副流感等。

口罩已陪伴好多時間，但今個冬天不能同我地呢個朋友講再見住，因今個冬天除流感新冠，也有呼吸道病活躍，如腺病毒、副流感等，打針是針對性，口罩則有好多研究講可防不同呼吸道病毒傳播。 衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝

曾表示，每支針的作用為針對性，但多個研究已表明，口罩可防止不同呼吸系統病毒傳播，包括可防止醫護環境下80%的傳播率，至於社區亦接近一半。他預計，接下來冬季將有不少呼吸系統病毒肆虐，「呢個口罩措施我覺得係非常重要。」

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密切觀察變異病毒株會否影響疫苗效果

最後曾浩輝表示，要留意變異病毒株，例如新加坡的BA2.75已有上升趨勢，佔25%個案；美國亦有新變異變毒株，為BA4.6。他指，病毒正不斷變種，須密切觀察其特性，以及會否影響疫苗效果等；若本港出現新變種病毒，須盡快評估疫情走向。