foodpanda外送員今明再罷工　稱過千人參與　中環、尖沙咀已停擺

外賣平台foodpanda繼去年底發生罷工風波，上月中再因待遇問題，令外送員發起罷工。今日（3日）再有外送員發聲明指，中環、金鐘、尖沙咀、深水埗、元朗、天水圍、沙田等14區的外送員，會於今、明（3、4日）兩日全日罷工，以令食物外賣服務及Pandmart完全停止運作。聲明續指，如foodpanda拒絕談判，下一波罷工行動將升級，令更多區域停止運作。

有外送員透露，今次罷工有過千人響應，下午時份中環及尖沙咀區已停擺，客人無法點餐，假如foodpanda拒絕談判，罷工行動將會於假日舉行。

《香港01》正向foodpanda查詢。



罷工員工控訴減低外賣單價

聲明由「一群foodpanda外賣員」的署名發出，內文提到，上月中罷工後，foodpanda並非與外送員談判解決問題，反而「向外賣員再斬三刀」，減低外賣員單價，部份區域的減薪幅度加碼，因此於今明兩日再度罷工。

聲明續指，今次行動除了號召全港罷工，更集中力量於14個地區，令其食物外賣服務及Pandmart完全停止運作，形容「這是對foodpanda作出嚴重警告，顯示外賣員有決心令foodpanda業務停擺」，並指如foodpanda拒絕談判，下一波罷工行動將升級，令更多區域停止運作。

外送員的三大指控：



1. 全面減低外賣員單價，減至跌破規定低無可低的「基本服務費」底價安全線



2. 謊稱地圖系統已改善為由，削減所有補水



3. 部份區域的減薪幅度加碼，一減再減



外賣員博士（化名）表示，罷工行動已開始，下午時份中環、尖沙咀的外送服務已全面停止，「叫外賣都有困難」。問到今次行動的參與人數，他表示難有具體數字，但必然達過千人。他續指，尖沙咀及中環本身各有約1,600名登記外送員，如要令該區停擺，需要約九成人停止工作。

不排除行動升級在假日罷工

博士批評，現時新的薪金計算方法不透明，實際收入較過往少近500元，要求foodpanda與外送員談判，否則行動會升級，包括在假日罷工。根據外送員提供的截圖，在扣除車手送餐底價後，路線相若的距離費，在新的薪金計算方法後，可以大減八成，例如從青衣長發廣場送餐到藍澄灣，便由原本約16元的距離費，減至約2.5元。

翻查資料，今年9月29日，foodpanda正式推出新的地圖系統，foodpanda指系統以Google地圖為算法基礎，並採用曼哈頓距離（Manhattan Distance）計算距離。

罷工訴求：



1. 停止減薪，距離費及底價上調至合理水平。



2. 外賣員有拒單、轉單的權利，不應因此而被封鎖帳號或暫停更份。



3. 增加意外保險補償金額，擴大保障範圍。



4. 等餐時間超過5分鐘應獲得補償；食物未完成之前，不應派單給外賣員。



5. 設定5分鐘顧客取餐時間限制。



6. Pandamart訂單重量應限制在5-6公斤。



7. 透明公平的終止帳號程序及上訴機制，公司有責任提供詳細證據及原因。



8. 送遞證明的標準應更合理。



9. 改善送遞員支援服務的效率，及解決問題的能力。



10. 惡劣天氣下工作應獲額外獎金。



11. 公司應解決泊車問題，並每月支付外賣員2次違泊罰款。

