foodpanda外送員傍晚起罷工　稱千人響應　50人聚門市爭合理薪酬

外賣平台foodpanda外送員今日（15日）傍晚六時起發動罷工，不滿公司新地圖系統上月底出爐後，所獲工資比以往更低，質疑計算方法不透明，變相減薪。近傍晚六時半，大批送遞員在九龍灣宏光道pandamart外聚集，舉起標語，並在電單車前張貼單張，希望爭取合理薪酬。他們堅持不要減薪，促請資方答應他們訴求。亦有車手因不明理由，在罷工前三日被終止合約。



有參與罷工的外賣員聲稱，約千人響應罷工行動，遍及全港多區，要求foodpanda給予合理薪酬，又指行動會持續至公司有正常和正確方向為止。foodpanda回應稱，留意到有送遞員正以行動表達訴求，公司對堅守崗位送遞員再次表示感謝，又指理解送遞員對收入的關注，但公司所有措施從來不以削減服務費為前提。



約50車手九龍灣門市外叫口號 要求資方停止「變相減薪」

foodpanda員工繼去年底後，昨（14日）宣布今日傍晚六時至明日（16日）罷工。今日傍晚六時半，在九龍灣創豪坊pandamart門市外對開的宏光道一帶，有車手陸續駕電單車抵步，在半小時內有大約50架電單車聚集。他們在電單車車頭貼起標語，亦有車手拿著標語牌，之後他們在pandamart門市店舖外叫口號，要求資方停止「變相減薪」。

示威期間，現場有警員在旁觀望，並架設攝影機拍攝現場停泊的電單車，一架警方大巴士不時巡經現場。

參與罷工車手稱新計法令薪金減3成 要求透明薪金計算法

其中一名車手「波士」指，在一年前曾有類似工業行動，但資方當時解決方法全是「數字遊戲」，新增的「曼哈頓計距法」反令薪金變少30%。今次訴求是不要再被剝削，同時要求一個公平，透明的薪金計算方法。

他又指，資方完全沒有達到上次工業行動所說的訴求，要求資方給予他們合理的回應及工資，他們才結束罷工。同時，有指一名車手在工作期間意外死亡，其家人只得一萬元恩恤金，故希望資方給予更多勞工保障。

其中一名車手「波士」要求資方給予他們合理的回應及工資。(盧翊銘攝)

foodpanda：所有措施從來不以削減服務費為前提

foodpanda回應指，留意到有送遞員正以行動表達訴求，公司再次強調，上年送遞員所提出的15項訴求，已於過去一年一一回應及處理，公司理解送遞員對收入的關注，但所有的措施從來不以削減服務費為前提。

每周五預留時間與送遞員面對面溝通 冀達建設性成果

foodpanda補充，其物流部主管於上星期親自到訪20個地區與送遞員進行面談，當中包括今次有份參與罷工的地區屯門、觀塘及九龍灣，惟只有數位送遞員出席，而資方會於每周五預留時間與送遞員面對面溝通，希望更多送遞員能親身會面，達到有建設性成果。

外賣員提出的十大訴求：



1. 立即停止減薪，薪酬上調至合理水平，按實際運送距離計算工資。

2. 外賣員有拒單、轉單的自由，不應因此而被封鎖帳號或暫停更份。

3. 增加意外保險補償金額，擴大保障範圍。

4. 等餐時間超過5分鐘應獲得補償；食物未完成之前，不應派單給外賣員。

5. Pandamart訂單重量應限制在5-6公斤。

6. 公司與屋苑、管理公司、政府部門等協商，解決泊車問題，並每月支付外賣員2次違泊罰款。

7. 必需有透明公平的處理程序，才可以終止外賣員工作帳號。

8. 接受外賣員手機訊號短暫中斷時所發出的證明訂單完成的照片。

9. 改善送遞員支援服務的效率，及解決問題的能力。

10. 惡劣天氣下工作應獲額外獎金。

