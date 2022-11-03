野豬｜漁護署一年捕殺260隻　禁餵野生動物範圍擴至全港12.31生效

漁護署去年推出「殺豬令」，宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，之後又建議修例將野生動物禁餵區範圍覆蓋全香港。環境及生態局、漁護署今日（3日）向立法會提交文件指，截至今年10月，漁護署已展開110次行動，一共捕殺260頭野豬，又透露預計修例將於今年12月31日生效，料當日之後野豬餵飼活動會大幅減少。



▼漁護署首出動 深灣道7野豬被麻醉後人道毀滅▼



+ 1

文件指，漁護署於2021年11月中，推出野豬捕捉行動，優先處理有大量野豬出沒、野豬曾傷人或對公眾構成危險的地點。另外，當知悉野豬在市民或民居出沒時，會即時採取特別行動，使用麻醉槍捕捉野豬，並注射藥物將其人道毀滅。

11個野豬市區黑點 三個野豬數目跌至五頭以下

文件透露，截至今年10月，署方展開逾110次行動，共捕殺了超過260頭野豬，並稱行動漸見成效，在11個出現大量野豬的市區黑點中，有三個黑點的野豬數目跌至五頭或以下；另外六個亦減至十頭或以下。

由於近年野豬滋擾主要由人為餵飼活動引起，漁護署正研究修訂《野生動物保護條例》（第170章）以擴大野生動物禁餵區範圍及提高罰則。（資料圖片 / 李澤彤攝）

當局續指，除了上述行動，亦需要遏止野豬餵飼活動，以減低吸引野豬於市區或民居附近出沒的誘因。根據現時的《野生動物保護條例》，的「禁止餵飼任何野生動物地方」只包括獅子山、金山、城門及大帽山（部分）郊野公園，以及大埔滘自然護理區（部分）等範圍，漁護署認為有需要將禁餵區擴展至覆蓋全香港，以加強規管餵飼野生動物，特別是餵飼野豬的行為。

▼去年11月26日，北角有野豬困欄重傷▼



+ 16

當局表示，在擴展禁餵區後，任何人如未持有特別許可證，於本港任何地方餵飼野生動物，包括野豬，可被檢控。當局續指，明天（4日）會就修例刊登憲報，之後下周三（9日）提交立法會，預計12月31日生效。局方預計，野豬餵飼活動之後會大幅減少，對公眾造成的滋擾因此下降；長遠而言，野豬不再依賴人為餵飼，回歸自然環境覓食。