非洲豬瘟︱西貢大藍湖野豬屍驗出病毒　漁護署：會視察附近豬場

再有野豬屍體對非洲豬瘟病毒呈陽性反應！漁農自然護理署今日（30日）公布，日前接獲市民發現野豬的報告，派員到西貢大藍湖一帶跟進，發現一頭虛弱的野豬並於隨後死亡，人員為該野豬屍體抽取樣本進行化驗，發現有關樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。



漁護署發言人稱，非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉徹底煮熟後可放心食用，本個案並不影響本港活豬供應。



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大藍湖三公里範圍內有豬場 目前未受影響

漁護署表示，是次個案在本地野豬非洲豬瘟監測計劃下，為一具野豬屍體檢取的樣本進行檢測後，發現對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，會向世界動物衞生組織通報相關檢測結果，並會繼續監察需要關注的野豬死亡情況及進行野豬監測工作。

漁護署續指，是次發放野豬的西貢大藍湖三公里範圍內有一個豬場，署方會派員視察該豬場，並在有需要時跟進，而目前沒有發現本地豬場受該事件影響，已即時就該個案通知所有本地豬場負責人，提醒加強生物安全措施，以防止野豬進入養豬場範圍傳播非洲豬瘟病毒。

非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病。（資料圖片）

為加強對本地野豬進行的非洲豬瘟監測工作，漁護署自2019年年底起與食物環境衞生署合作推行本地野豬非洲豬瘟監測計劃，包括為食環署報告的野豬屍體進行非洲豬瘟病毒檢測，計劃涵蓋新界及九龍，以及任何其他出現多頭野豬死亡的地區。