套丁上訴案　11原居民原審均未付律師費　由發展商及另一人代埋單

11名新界原居民涉非法轉讓丁權，以讓發展商「套丁」興建丁屋，被裁定謀詐騙罪成。他們提出上訴，案件今（3日）在高等法院續審時，原審時辯方的事務律師作供。律師透露11名涉案原居民未有就原審支付任何律師費，費用是由發展商和另一人支付，兩人共同發展涉案丁屋項目。但律師指因有保密協議，不可透露該人的身份。



發展商上訴聆訊前已死

11名上訴人：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們全為新界原居民。此外，村屋發展商李欽培原本亦提上訴，惟他早前已去世，法庭已終止其上訴。而12名被告在原審被判囚2年半至3年不等。

原審時辯方的事務律師詹耀明供稱，11名上訴人均沒有支付律師費，費用由李欽培和另一人支付。(朱棨新攝)

不能透露付款人身份

上訴方指原審時的律師團隊失職，而原審時辯方的事務律師詹耀明作供。詹透露，11名上訴人均沒有支付律師費，費用是由李欽培和另一人支付。他指，該人和李欽培有財務往來。11名上訴人曾把涉案土地扺押予一間財務公司，該人向財務公司贖回涉案土地，再與李欽培一同發展。因該人牽涉其中，所以有份支付律師費。詹指有保密協議，因此不能透露該人的身份。上訴方問是否認為此安排恰當，律師指沒有不妥，上訴人也不覺得有問題。

案件編號：CACC 425/2015