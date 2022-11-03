土地共享計劃｜推出近3年終有3項目開綠燈　可建逾2萬伙7成屬公營

土地共享先導計劃由2020年推出以來，一直未有項目批出。發展局今日（3日）宣布，終有3個項目獲先導計劃顧問小組支持、以及行政長官會同行政會議「原則性同意」，包括由新鴻基地產提出，於元朗南生圍蠔洲路的土地；由恒基、會德豐提出，涉及於大埔林村旁、逾200萬平方呎土地；以及由新世界發展提交，位於元朗朗屏路永寧村用地。

局方指，上述三宗申請可提供約21,600伙，包括約15,100個公營房屋單位。



▼新鴻基地產「土地共享先導計劃」申請▼



發展局指，其中一幅用地由新鴻基地產提交，申請地點位於元朗蠔洲路近東成里。顧問小組支持該發展方案，認為能為房屋需求與保育之間取得適當平衡。

擬議計劃下，新增的住用總樓面面積約為133,400平方米，預計提供約1 ,870個公營房屋或首置單位。至於撥作私人住宅發展的總樓面面積，連同申請人參與先導計劃前已獲城規會批准的私營房屋住用總樓面面積（約10,200平方米），料可提供約1,260個私營房屋單位。

▼恒基兆業及會德豐「土地共享先導計劃」申請▼



近大埔林村用地 小組認為私人土地集中

第二幅用地則由恒基兆業、會德豐提交，涉及於大埔社山路及林錦公路的用地，地點毗鄰大埔林村。顧問小組支持該發展方案，認為申請人所擁有的私人土地頗為集中，項目規模理想，有條件提供更理想的社區及樓宇布局，並加入更多政府及機構或社區設施，應付當區及長遠發展需要。

在擬議計劃下，新增的住用總樓面面積約為606 000平方米，料能提供約9,190個公營房屋或首置單位。而私人住宅發展的總樓面面積，則預計可提供約3,640個私營房屋單位。

▼新世界「土地共享先導計劃」申請▼



新世界永寧村用地 小組撐助棕地轉型

最後一幅用地由新世界發展提交，位處元朗朗屏路永寧村用地。顧問小組支持該發展方案，認為有助當區棕地轉型，並配合周邊的房屋發展，即橫洲公屋發展計劃，又指能適切地將各地盤連貫、而不失整體發展的布局。

計劃新增的住用總樓面面積約為265,900平方米，料能提供約4,020個公營房屋或首置單位；撥作私人住宅發展的總樓面面積預計提供約1,600個私營房屋單位。

土地共享先導計劃由前行政長官林鄭月娥提出，並在2020年5月起接受申請，申請期至2023年5月5日，至今共收到5宗申請。