土地共享計劃｜會德豐再交申請　涉林村新村5.2公頃農地建3000伙

發展局今日（12日）公布，再接獲一宗土地共享先導計劃申請，該址位於大埔林村社山路以南的用地，佔地約5.2公頃，涉及約2,170個公營房屋或首置單位、930個私營房屋單位和輔助設施，提交申請的是會德豐地產有限公司。

文件顯示，預計私人房屋發展部分會在2032年完成，而公營房屋或首置部分的土地平整工程，則預計2028年完工。



該址鄰近林村新村，涉及劃為「農業」地帶的私人地段及毗連政府土地，佔地約52,327平方米，當中包括11,350平方米的政府土地。擬議的總樓面面積約159,000平方米。

根據申請資料，日後私人房屋發展部分，發展用地將佔約16,029平方米，擬興建分別2幢住用及非住用大樓，並設一幢綜合大樓，住用地積比率為2.9倍，預計將興建930伙，人口可達2,604人。就圖中所見，日後私人發展部份將設會所。

會德豐提交土地共享計劃申請，涉及一幅位於大埔林村社山路以南的用地，佔地約5.2公頃。至今土地共享共收到4宗申請。（資料圖片）

墓地劃為公營房屋或首置部分

至於公營房屋或首置部分，用地則佔14,131平方米，日後擬興建樓高34至38層的4幢大樓，住用地積比率7.68倍，料可興建2,170伙，預計人口達6,076人。

土地範圍內有多個墓穴

按資料顯示，今次申請範圍涉及墓地，而相關部份現由私人業權擁有。參考申請人提交的總綱發展藍圖，現有的墓地被劃為公營房屋或首置部分範圍。

翻查資料，今次申請的地點，鄰近早前恒基兆業及會德豐共同提交的另一宗土地共享申請選址。連計今次的申請，至今土地共享共收到4宗申請。