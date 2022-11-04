何栢良促取消3個月內確診人士入境限制　應披露陳茂波免隔離資訊

財政司司長陳茂波在確診後不足七日上機回港，入境香港核酸檢測陽性後評定為不具傳播的「康復個案」，毋須隔離並可出席國際金融領袖投資峰會，事件引起社會關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）認為，政府應披露更多資料，以及詳細解釋三個月內曾確診的人士入境安排細節。



何栢良又指，本港年初開始如確診人士第六及第七日快速檢測陰性即可解除隔離。他認為同樣原則應在入境人士中應用，三個月內曾確診人士入境應不須紅碼或黃碼，而抵港後的定期核酸檢測亦應取消：「我覺得呢啲可以話係畫蛇添足嘅措施，對於復常係無幫助。」



何栢良今日在港台節目《千禧年代》中指，過往數年衞生防護中心一直有在疫情記者會公布確診病人CT值資料，認為當局現時不可「含糊其辭講『合乎康復』呢啲，點解唔可以披露，可能要由政府自己解釋。」他又指，本地及外國研究顯示CT值大於30，加上快速檢測由陽轉陰，顯示傳染性消失，故確診人士第六及第七日快速檢測陰性即可解除隔離，並認為同樣原則應在入境人士中應用。

機場核酸檢測只是找出病毒品種 增加流行病學資訊

何栢良建議，政府應取消三個月內曾確診的入境人士在機場進行核酸檢測，或仍安排核酸檢測，不過目的只是找出其受感染病毒的品種，增加流行病學資訊。他又強調，當局應把握今次機會理順相關安排，三個月內確診過、可提供到相關證明，加上快速檢測陰性的人士，可全部取消入境限制措施。

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衞生防護中心指，深水埗區配水庫32個泥土樣本對類鼻疽呈陽性，部份泥土樣本的基因分析與感染群組基因非常相似。何栢良認為是「突破性發展」，不過他指與深水埗群組基因層面相關的個案去年已出現，傳播鏈很大機會非今年夏天才開始，或一年前已出現。

類鼻疽呈深水埗傳播鏈或一年前已出現

至於食水是否傳播途徑？何栢良指污染食水傳播是其中一個可能性，不過未可下定論，因目前食水化驗中沒有驗出相關細菌。不過他認為，傳播鏈在8月至9月發生，當局至10月才調查食水，抽取食水樣本檢測時，消毒措施或已加強：「查唔到顯示食水安全，不過可能已錯過時機去做調查。」

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何栢良指出，今年8月曾出現兩熱帶氣旋，估計相關氣候因素與深水埗群組有關。他又表示，20宗感染類鼻疽的病人是居住在深水埗，而最後一宗個案為10月8日出現，估計於9月底受感染，而今輪傳播暫停，原因或同樣與溫度及熱帶氣旋有關。他稱由於8月時類鼻疽仍未是法定要呈報的傳染病，10月中醫管局聯網通知才知悉事件，故應吸取教訓，盡快列作須法定呈報的傳染病。

港童打第一針比率高於歐美亞 需處理家長帶子女打針意願

另外，供6個月至5歲幼兒接種的復必泰疫苗幼兒配方今日抵港。何栢良表示，現時兒童不論年齡層面，本港第一針接種率百分比較歐美國家以及亞洲地區亦高，3歲以下兒童接種率達19%，反觀歐洲國家未建議相關年齡層兒童接種，而美國建議4歲以下接種後，現時接種率僅8%。他認為不論本港及世界各地亦面對同一挑戰，就是家長不帶小朋友接種，強調當局要處理相關問題。