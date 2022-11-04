陳茂波如何陷「核酸門」？商界議員未聞陰、陽外第三種結果

陳茂波被列為「康復個案」，雖經政府和當事人多番解畫，仍未能盡釋公眾疑慮。入境檢疫今年9月底放寬至「0+3」，登機前只須出示快測陰性結果，抵港後才需要檢測核酸，但疫情至今近三年，大部份市民的認知從來結果「非陰即陽」，即使是商界背景的議員亦表示，對「康復過案」這個分類聞所未聞。



事情發展至今，坊間主要疑團有二﹕一是判斷「康復個案」的標準是甚麼？二是陳茂波的CT值（抗體數量）是多少？這兩點仍未有明確答案。加上政府第一次出稿時，只形容陳茂波是「康復個案」、「不具傳染性」，郤避談檢測結果是陰是陽，惹來公眾猜測，「特權論」亦由此而起。有議員慨嘆，新政府將加強解說掛口邊，郤簡單一個「陽性結果」都要分兩次交代，徒惹爭議，正正反映政府仍未掌握傳媒和公眾的關注點：「唔好總係先入為主，覺得傳媒留難你，大家都係想搞清楚件事，一早解釋清楚啲，一定好好多。」



商界議員未聞「康復者」類別 林哲玄稱CT30劃界

政府表示，「0+3」實施至11月1日期間，即過去一個多月來，共有455名抵港人士申報三個月內曾經染疫、登機前快測陰性、抵港時核酸陽性，但由於沒有病徵、CT值較高，而不被列作剛感染及仍具傳染性的確診輸入個案，毋須接受隔離或紅碼限制。

根據衞生防護中心總監徐樂堅昨日記者會說法，「0+3」實施之後，只須快測陰性即獲准登機來港。但抵港後的核酸檢測、如何才能獲得「康復者」的身份，他說CT值上沒有指定界線，要視乎每個個案的整體狀況，例如有沒有病徵等。不過，有兩名商界背景的立法會議員都表示，對「康復個案」分類聞所未聞，第一次聽聞有核酸陽性人士毋須接受隔離或紅碼限制，「何況仲要係一個知名度咁高嘅公眾人物。」

醫療衞生界議員林哲玄則指，一般患者連續兩日快測陰性，已被視為無傳播性，可以結束隔離，但仍可能驗出小量病毒核酸。據他了解，若在海外確診，其後快測連續兩日呈陰性，回港後即使核酸檢測呈陽性，只要CT值高於30，便毋須隔離，相信做法一視同仁。

政府首稿避提陽性結果 CT值至今未交代

陳茂波11月1日傍晚抵港時，其實都明白外界着緊自己的核酸檢測結果，接受提問時着記者毋須猜測。同晚10時許，政府發稿指司長翌日將出席峰會，只交代陳被評定為「康復個案」，不具傳染性，故毋須隔離，但司長不會參與宴會活動。

到前日（2日）峰會開幕，陳茂波在台上除下口罩發言，經過一日發酵，政府發言人晚上11時28分再發稿，大篇幅講述海外抵港檢測安排，並終於在文末表明陳茂波的核酸檢測結果為陽性，但CT值處於康復個案範圍內，而「毋須隔離亦不受『紅碼』限制」。陳茂波昨早連續第二天在峰會「除罩發言」，並首度在會場回應記者提問，以中英文回應質疑，11次強調在事件中沒差別待遇。

陳茂波。（廖雁雄攝）

「唧牙膏」回應閃縮 議員籲一次過完整交代

有不願具名的立法會議員反映，公眾對於政治人物有更高要求，尤其財爺作為特區第三把手，需要「whiter than white」（比白紙更白）。若然名正言順、理直氣壯，何不光明正大公開細節，包括核酸陽性及CT值結果，以至「康復個案」政策，一次過完整交代。政府卻偏偏選擇「唧牙膏」，到前晚才交代核酸檢測陽性結果，時間更是深夜時分：「營造咗種觀感，係佢閃閃縮縮，唔想咁多人睇到。」即使無違規都變得有理說不清。

對於陳茂波無戴口罩上台發言，該名議員指：「呢個唔係傳唔傳染嘅問題，而係政治觀感問題。」林哲玄則說「我自己就一定會戴」，建議正值康復期的人士戴上口罩，保護其他人。陳茂波自己則解釋，自與台下觀眾有一段距離，其他時間也有佩戴口罩。

議員促取消/放寬核酸：順水推舟檢討

新思維立法會議員狄志遠認為，政府應就事件多作解說，現時予人觀感對市民嚴厲、但對高官寬鬆。他希望政府藉今次機會，檢視「0+3」政策，看看有否進一步放寬空間。前食物及衞生局政治助理、選委界議員陳凱欣則認同，核酸檢測較為敏感，康復者很容易被當成確診者，認為長遠應思考康復者抵港後的核酸檢測是否還有必要。

一名資深建制派則指，既然爭議已經發生，不妨向積極方向想，考慮順水推舟，想想未來有什麼方法可改善或放寬檢測安排，例如核酸檢測可否一併提供CT值數據、清楚界定甚麼CT值可以提早結束隔離等，免卻爭議之餘更有助社會復常：「既然CT值30以上都可以出院（按：根據醫管局指引），即係當局都視呢啲人係安全，咁冇理由非住院嘅人又要隔離到有陰性報告為止，講唔通。」