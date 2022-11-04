政圈風聲︱極速轉陰中西藥猛攻　外訪難戴罩　陳茂波復常新體會？

上周於中東染疫的財政司司長陳茂波，快測呈陽性的消息於10月27日中午公布，其後「陽轉陰」僅僅用了四天，10月31日政府發稿指他快測轉陰，已安排啟程回港、翌日抵埗。陳茂波趕及出席國際金融領袖投資峰會，在「香港復常舞台」粉墨登場，連續兩天除罩發言，卻同時因而陷入「核酸陰陽門」，被質疑在入境檢疫上接受特殊待遇。



政府在陳茂波抵港當晚，發稿交代其核酸核測結果為「康復個案」，並非逾兩年來坊間所認知的「陰、陽」結果，事件發酵一天，政府前日深夜（2日）出稿證實為「陽性」，但解釋CT值高反映病毒量低，而被介定為不具傳染性的「康復個案」。現時一系列疑團有待政府釐清，不過政圈耳語，陳茂波得以「極速康復」符合快測陰性的登機要求，可謂「用生命值硬接」，其一是押注政治風險——目前已經發生；其二原來他在中東染疫期間「中西合璧」用藥，務求盡快康復回港。



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外訪戴罩成異數 出發前備足特效藥

陳茂波上周在中東外訪行程尾聲染疫，距離峰會不足一周，外界一般推測他無法親身出席峰會。不過，有知情人士透露，陳茂波在出訪前已預期有染疫風險，所以帶備大量中成藥及特效西藥跟身。

今場金融峰會正如官方所指，是香港對外展示「重新開放營業」的好機會，即使打風都要照常進行，重要性不言而喻。該知情人士透露，陳茂波一早就「打定底」，中東期間無可避免要出席社交應酬活動，基於入鄉隨俗，並不適合人人都無罩的情況下，唯獨自己一人戴口罩，所以曝露風險之下終歸染疫：「啲中東政要其實都幾開放，根本唔怕染疫，見殺傷力咁低。」

陳茂波在峰會除罩發言。（廖雁雄攝）

知情者：又中又西食藥 為出席峰會冒身體風險

該人續指，陳茂波染疫後，由於明白金融峰會實在太過重要，因此「中西合璧」服藥，務求盡快「撳低病毒量」，趕及在峰會開幕前康復，能夠回港現場參與：「佢有冇自己再加（藥）量唔肯定啦，但咁樣又中又西食法，其實都有一定風險，尤其特效藥有咁上下副作用，真係為咗出席個會，冒咗少少身體上嘅風險。」

事件亦反映復常之路，除了要在技術上通關掃障，本地防疫措施及社交距離限制也有必要進一步放寬，令到兩者接軌。否則長期生活在「溫室」，即使對外免檢疫通關成事，能否如常進行國際社交都成問題，財爺今次「以身試毒」或有新一番體驗。