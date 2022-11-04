鄭若驊丈夫潘樂陶公司認合謀定價　曾與信興以豬豬為題互通報價

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶創立的安樂工程集團，涉嫌與信興集團，在冷氣工程合謀定價，兩集團今年6月16日，遭競爭事務委員會入稟控告違反《競爭條例》。當時案情指出，涉案時間長達4年，涉及潛在工程銷售總額約20億元，兩個集團會向對方披露報價，形容是「互相幫助」，收取的一方會提供俗稱「豬仔標」的掩護式標書，雙方更曾以「豬 豬（PIG PIG）」為互通的電郵標題。

潘樂陶當時回應傳媒查詢時，撇清與信興的關係，強調「真金不怕洪爐火」，惟競委會今日（4日）宣布，安樂機電設備工程有限公司，承認違反競爭法，被判罰款1.5億元。



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競委會當時的入稟狀的7名答辯人包括：安樂機電設備工程有限公司、安樂工程集團有限公司、信興機電工程有限公司、信興集團有限公司、安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純，信興高級經理關兆堅。當中安樂為潘樂陶創辦及擔任主席。

案情指，安樂及信興屬競爭對手，惟在2015年12月14日至2019年12月4日期間，安樂及信興在回應相關招標報價時，涉互相合作、掩護，分享投標意向的商業敏感資料，並提供投標草案予對方複製或參考。

案情指出安樂及信興兩間互為競爭對手的冷氣工程供應商，在2015年1月14日至2019年12月4日期間，在香港提供冷氣工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。（資料圖片）

安樂和信興協議避免競爭，在多個物業的冷氣維修和安裝的服務上，如在2016年1月就英皇道一大廈的工程合約，安樂的佘嘉偉曾電郵信興的關兆堅，披露安樂的報價等資料。關兆堅隨後將電郵轉發下屬時，將之稱為「豬仔標」（Pig tender）。信興其後在標書中，按佘的要求報價，該報價較安樂高，最終安樂中標。

另外，2017年1月喇沙利道一獨立屋的工程合約，信興以電郵通知安樂的鄭潔純，並以「豬 豬（PIG PIG）」為標題，內有附上信興就工程的報價。安樂亦有按信興要求的報價投標，報價較信興高，最終信興中標。

競爭事務委員會表示，今日（16日）在競爭事務審裁處向向兩間業務實體及三名人士展開法律程序，包括安樂機電設備工程有限公司、安樂工程集團有限公司，以及信興機電工程有限公司及信興集團有限公司。（資料圖片）

案中其他涉合謀定價的項目包括：中環西洋會所、屯門湖康診所和天水圍健康中心的工程等。

競委會在入稟時表示，已經知悉尚有其他涉及冷氣工程的潛在反競爭行爲，短期内可能會展開進一步法律程序。

潘樂陶同日在安樂工程股東周年大會後回應事件，明言涉案的員工會繼續留任，並稱不評論競委會說法，而其公司與信興沒有關係，強調「真金不怕洪爐火」。